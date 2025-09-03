Uzman isim yeni tahminler: Altında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altının ons fiyatı 3500 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Gümüş ise 40 dolar seviyesini aşarak 14 yılın zirvesine yerleşti. Uzmanlara göre değerli metallerdeki bu yükseliş, sadece fiyat hareketi değil; aynı zamanda piyasaların dolara olan güven kaybının bir yansıması.

ALTIN YILIN EN İYİ PERFORMANSINI GÖSTERDİ Merkez bankalarının rezervlerinde Euro'nun payını geçerek ikinci sıraya yerleşen altın, dün 3508,73 dolara çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 33 prim yapan altın, 2025’in en güçlü emtialarından biri oldu. Son bir ayda ise yüzde 6’dan fazla yükseliş kaydetti.

Altındaki yükselişi destekleyen üç ana unsur öne çıkıyor: Jeopolitik gerilimler

Fed’in faiz indirimine yaklaşması

Zayıflayan dolar Fed Başkanı Jerome Powell kısa süre önce politika gevşemesine açık olduklarını ifade etmişti. Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu zayıf sonuçlar verirse faiz indirimi ihtimali daha da güçlenecek.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de sosyal medya üzerinden işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek indirime desteğini yineledi. Bu açıklamalar, eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini artırarak altın ve gümüşteki alımları destekledi.

TRUMP ETKİSİYLE GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ARTTI ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getiren söylemleri ve Fed’e yönelik eleştirileri, merkez bankasının bağımsızlığına dair endişeleri büyüttü. Yatırımcı güveninin zedelendiği bu ortamda güvenli liman arayışı altına talebi daha da güçlendirdi.

GÜMÜŞ 14 YILIN ZİRVESİNİ AŞTI Gümüş fiyatları ons başına 40,72 doları test ederek 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Böylece 14 yıllık direnç kırılmış oldu. Bu yükselişte de Fed’in faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve güvenli liman talebindeki artış etkili oldu.

Yılbaşından bu yana gümüş yüzde 37,5 değer kazanarak altındaki yüzde 33’lük artışı geride bıraktı. Analistler, arz-talep dengesizlikleri ve makro ekonomik faktörlerin fiyatları desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.

ANALİSTLERDEN GÜMÜŞ İÇİN YENİ SEVİYELER Saxo Bank’tan Ole Hansen, “Enflasyon, zayıf tüketici güveni ve Fed bağımsızlığına dair kaygılar gümüşü destekliyor” değerlendirmesinde bulundu. Bankanın analizine göre gümüşün 2011’deki 50 dolar zirvesine ilerlemesi olası görünüyor.

The Tradable analisti Peter Smith ise gümüş için ‘rüya senaryo’ öngörüsünde bulundu ve kritik seviyeleri şöyle sıraladı: 41 dolar: Gümüşün mevcut aralığından çıkışını ve boğaların kontrolü ele geçirdiğini işaret eder.

Gümüşün mevcut aralığından çıkışını ve boğaların kontrolü ele geçirdiğini işaret eder. 47,6 dolar: Önemli bir momentum alanı olan Fibonacci uzantı seviyesidir ve yeni yatırımcı ilgisini çekebilir.

Önemli bir momentum alanı olan Fibonacci uzantı seviyesidir ve yeni yatırımcı ilgisini çekebilir. 66 dolar: Uzun vadeli projeksiyon olup, piyasada köklü bir yeniden fiyatlandırmayı temsil eder.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 676 TL

4 bin 676 TL Çeyrek altın: 7 bin 686 TL

7 bin 686 TL Cumhuriyet altını: 30 bin 603 TL

30 bin 603 TL Ons altın: 3 bin 532 dolar