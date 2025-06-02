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Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…
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Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

2.06.2025 09:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Haziran 2025 Pazartesi...
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTIN GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Altın, hem rekor seviyeleri hem de ani düşüşleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dalgalı seyriyle yatırımcısını sürekli tetikte tutan altın piyasasında uzman değerlendirmeleri ve öneriler büyük önem taşıyor. 

Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…
Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararları gibi unsurlar altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Haziran ayına girilmeden önce piyasaya yönelik yeni bir analiz paylaşıldı.
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

4 GÜNLÜK DÜŞÜŞÜN NEDENİ NEYDİ?

Geçtiğimiz perşembe günü ons altın, 3 bin 270 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşün nedeni olarak, gümrük vergilerine ilişkin endişelerin azalması gösterildi. Öte yandan, ABD Uluslararası Mahkemesi’nin uygulanan gümrük vergilerini yetki aşımı olarak değerlendirmesi de dikkat çekti. Bu gelişmenin ardından altın, dört gün boyunca değer kaybı yaşadı.
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

UZMAN İSİMDEN ONS ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın için kritik destek seviyelerini açıkladı. Memiş, "3 bin 180, 3 bin 150 ve 3 bin 50 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak öne çıkıyor" derken, 3 bin 330 dolar seviyesinin ise güçlü bir direnç noktası olduğuna dikkat çekti.
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

GRAM ALTIN İÇİN UYARI!

Gram altın almak için uygun zamanı bekleyen yatırımcılara seslenen Memiş, "4 bin 100 liranın altındaki fiyatlar alım için avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı. Yılın ikinci yarısına ilişkin öngörülerini de paylaşan uzman isim, ons altında 3 bin 500 dolar, gram altında ise 4 bin 500 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini vurguladı.
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…
Memiş, bu seviyelere ulaşmadan önce yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşabileceğini belirterek, “son alım fırsatı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI DÜŞERKEN YATIRIM FIRSATI DOĞUYOR

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler, kısa vadede yatırımcılar için cazip alım fırsatları sunuyor. Uzmanlar, yaz aylarından itibaren altın fiyatlarında sert yükselişler yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle yatırımcıların, piyasaları yakından izleyerek gelişmeleri doğru zamanda değerlendirmesi önem taşıyor.
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 175 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 873 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 366 TL
  • Ons altın: 3 bin 311 dolar
Uzman isimden 'alım fırsatı' uyarısı: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları…
  • Yarım altın: 13 bin 746 TL
  • Tam altın: 27 bin 11 TL
  • Gremse altın: 67 bin 735 TL
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