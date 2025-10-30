Uzman isimden altın açıklaması: 'Tahminimce 2026 yılının şampiyonu...'

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti. Kararın ardından altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Ekonomist İslam Memiş, yatırımcıları olası ikinci dalga manipülasyona karşı uyardı ve altın ile diğer emtialardaki kısa ve uzun vadeli beklentilerini değerlendirdi.

Memiş, “Bugün yaşanan gelişmeler borsaları etkiledi. Özellikle NTE'de toparlanma oldu. Altın gibi riskli değerli metallerde geri çekilme muhtemeldi. Çünkü piyasalar kendini çok kasmıştı. Bundan sonraki dönemde daha iyimser piyasa kapanışları göreceğiz. Her ne kadar Trump'ın Çin ziyaretine 6 ay olsa da zaman zaman ABD-Çin ticaret savaşlarında tansiyon yüksek olabilir. Çünkü Trump'ın ne zaman ne söyleyeceği belli olmuyor. İlk görüşmenin piyasalara olumlu yansıdığını söyleyebiliriz" dedi.

YUMUŞAMA SONRASI BAKIRDA YÜKSELİŞ

Memiş, küresel piyasalarda yaşanan yumuşamanın ardından endüstriyel metallerde özellikle bakırda yükseliş yaşandığını belirtti. Bakırın teknoloji sektöründe en çok tercih edilen emtialardan biri haline geldiğini vurgulayan Memiş, 2026 yılında platin ve paladyuma kıyasla bakırın daha fazla öne çıkacağını ifade etti.

ALTINDA DÜŞÜŞLER BİTTİ Mİ?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, ons altının manipülatif hareketlerle yükseldiğini ve ardından geri çekildiğini belirtti. “Ons altında 4 bin 282 dolar seviyesine kadar sert bir yükseliş, gram altında ise 6 bin 282-6 bin 300 gördük. Bu tamamen manipülasyon fiyatlamasıydı” dedi. Memiş, kısa vadede düşüşlerin sürebileceğini ancak uzun vadede altının yeniden yükselişe geçeceğini öngördü.

GRAM ALTINDA FIRSAT DÖNEMİ

Memiş, gram altında yaşanan düşüşlerin yatırımcılar için fırsat olduğunu belirtti. “Vatandaşlarımıza 'sakin olun' anonsumuzu hatırlatmak isterim. Şu anda 5 bin 690 TL seviyesinde. Hafta içinde 5 bin 555 TL'ye kadar düşüşler gördük. 5 bin 500-6 bin TL aralığını kısa vadede takip ediyoruz” dedi.

2026'DA ALTIN VE GÜMÜŞ ÖNE ÇIKACAK

Memiş, altınla birlikte 2026 yılında gümüşün de dikkat çekeceğini belirtti. Gümüş fiyatlarında kısa vadeli düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini söyleyen Memiş, “Tahminimce 2026 yılının şampiyonu da yine gümüş olacak. Piyasalarda hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Yatırımlar çeşitlendirilmeli” ifadelerini kullandı.