Uzman isimden altında yeni zirve uyarısı: 'Gram altında yakın vadede...' Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD ekonomisinde durgun büyüme, artan istihdam kayıpları ve fiyat baskıları yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 90 seviyesine taşıdı.

ALTIN FİYATLARI FED BEKLENTİLERİYLE DESTEKLENİYOR Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, “Altında 3.300-3.400 dolar bandında yatay bir seyir izliyoruz. Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseldiği için altın fiyatlarında düşüşler sonrası hızlı toparlanmalar gözleniyor” açıklamasında bulundu.

Sarı, ayrıca 7 Ağustos'a yaklaşılırken birçok ülkenin yeni tarife kararlarını açıklayacağını, bunun da piyasalarda yeni risk unsurlarını beraberinde getirebileceğini söyledi.

HİNDİSTAN ETKİSİ VE DOLAR ENDEKSİNE DİKKAT ÇEKTİ Şirin Sarı, Hindistan’a yönelik ticari baskıların altın talebini artırabilecek önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Altın piyasasında hem ons hem de gram bazında yakın dönemde yeni rekor seviyelerin görülebileceğini dile getiren Sarı, “Hem ons altında hem de gram altında yakın vadede yeni zirve seviyeleri görülebilir. Dolar endeksinde düşüş beklentisi de altın yatırımcısına destek sağlayacak. Altın 3.365 doların üzerinde kaldığı sürece 3.500 dolar yolculuğu başlayabilir” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 417 TL

4 bin 417 TL Çeyrek altın: 7 bin 250 TL

7 bin 250 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 868 TL

28 bin 868 TL Ons altın: 3 bin 379 dolar