Uzman isimden kritik altın açıklaması: 'Kesinlikle benim beklediğim bir seviye değildi'

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak altına yöneldi. ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma olasılığı altın fiyatlarını destekledi. Altın, küresel ticaret riskleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve mali istikrara ilişkin kaygılar arasında bu yıl yüzde 50’den fazla değer kazandı.

Artan jeopolitik riskler güvenli liman varlıklarına talebi artırırken, merkez bankaları altın alımlarını sürdürüyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD’de hükümetin kapanması, Avrupa’daki siyasi belirsizlikler ve Japonya’nın yeni başbakanının merkez bankasına olası müdahalelerinin altın fiyatlarını yükselttiğini belirtti:

Kesinlikle altının son dönemde bu kadar yükseleceğini beklemiyordum. Beni kendi hedefim 3 bin 850'ydi bu seviyede kalır mıydı bilmiyoruz ama bu kesinlikle benim beklediğim bir seviye değildi. Ne oldu da altın durdurulamıyor. Bu yükselişi temelle teknikle anlatmak mümkün değil.

Bu haftaki yükselişin temel sebebi ABD'de hükümetin kapanması. Hükümetin kapanıyor ancak ekonomik büyüme üzerine bir etkisi olmuyor bu iş bir şekilde çözülür fiyatlamasıyla piyasa bunu çok net fiyatlamamıştı. ABD'de son 50 yılda 20 kere kapanmış hükümet. Bu hükümet kapanma meselesinin sanıldığından daha uzun sürebileceği gündeme gelmeye başladı. Trump'ın girişimlerinin çaresiz ve çözümsüz kalmaya başladığı gündeme gelmeye başladı. Bu birinci etmen.

Altını bu hafta yükselten birinci neden bu. İkinci nedense Avrupa'da ciddi bir siyasi belirsizliğin olması. Fransa'da başbakanın saatler sonra istifa etmesi. Euro ve doların sürekli zayıflaması dolar ve Euro'dan altın rol çalıyor.

Japonya'da yeni bir başbakan var. Bu başbakan yeni bir gevşemeden ilerleyecek. Japon 10 yıllıkları üzerinde bir baskı var. Altını destekleyen hareket var. Elinizde varsa tutun ama satmayın. Yanlış anlaşılmasın ama artık temkinli olmayı bıraktım. Bu momentumu takip etmekte fayda var. Aşırı yüklü girimlere kârı dikkatli olmak lazım. ABD'de kapanma çözülemezse altını durdurmak mümkün olmaz.