Uzman isimden kritik altın yorumu: 'Altındaki yükselişler bu hafta...'

Altın fiyatları uzun süren yükselişin ardından düzeltmeler ve düşüşler yaşadıktan sonra haftaya tekrar yükselişle başladı. Bu durum yatırımcıların aklında “Bu fiyattan altın alınır mı? Düşüşler devam edecek mi, altın yönünü yukarı mı çevirecek?” şeklinde soru işaretleri oluşturdu.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki hareketleri ve kritik seviyeleri değerlendirdi:

Uluslararası fiyatlarda ons altın 4 bin dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Yükselişle yüzde 1,80-yüzde 2 civarında artış göstererek yeni haftaya başladı. Şu anda 4 bin 80 dolar seviyesinde. Bu haftanın üzerinde 4 bin 150 dolar direncini takip edeceğim.

Memiş, olası fiyat hareketlerini de şöyle açıkladı:

Yukarıda 4 bin 150 seviyesine kadar bir atak gerçekleşebilir. Ancak 4 bin dolar seviyesi güçlü destek, 3 bin 980 dolar destek noktası. 4 bin dolar seviyesinin altında sarktıkça alım geliyor ama 4 bin 40, 4 bin 90, 4 bin 150 dolar dirençler yukarıda kalmaya devam ediyor.

Memiş ayrıca, “4 bin 90 devamında 4 bin 150 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra tekrar 4 bin 150 dolardan 4 bin dolara gerileyen bir ons altın karşımızda olabilir” dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Gram altın fiyatında 5 bin 800-5 bin 820 TL seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Memiş, “Ons altındaki yükselişler gram altını bu haftanın üzerinde destekleyebilir” ifadelerini kullandı.

EV VE ARABA ALACAKLAR İÇİN FİYAT DURUMU

TL’ye ihtiyacı olan ve elinde altın bulunan yatırımcılar için Memiş, “Elinde altın olanlar bu hafta tekrar fırsatı yakalayabilir” yorumunu yaptı.

*Bu haberde yer alan veri ve açıklamalar yatırım tavsiyesi değildir.