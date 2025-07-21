Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı: O değerli madende güçlü yükseliş sinyali!

Yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 29, TL bazında ise yüzde 51 değer kazanan gümüş için olumlu görünümün sürdüğünü belirten ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Kısa ve orta vadede altın almaktansa gümüşe yönelmeyi tavsiye ediyorum. Yakın vadede gümüşün daha iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum” dedi.

Gümüşün küresel fiyatının 38,18 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ifade eden Eryılmaz, “Gümüşte 39,5 dolar seviyesi kritik. O seviyenin üzerine tutunursa 41 dolara giden gümüş beni şaşırtmaz” değerlendirmesinde bulundu. Yerel piyasada gram gümüş 49,6 liradan fiyatlanırken, bu yıl yaklaşık 17 lira artış kaydetti. Ons gümüşte ise 9 dolarlık yükseliş yaşandı. Altın tarafında büyük bir düşüş veya yükseliş beklemediğini belirten Eryılmaz, kısa vadede altın alımı ya da satımını önermediğini dile getirdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Eryılmaz, bu haftanın kritik gelişmelere sahne olacağını belirterek, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı, cuma günü ise Moody’s ve Fitch’in not kararlarının açıklanacağını hatırlattı. “2,5 puanlık faiz indirimi beklentimi koruyorum. Ama 2 puan gibi daha düşük bir faiz indiriminin yapılması da beni şaşırtmaz” diyen Eryılmaz, BIST 100 endeksinde 10.400 puanın önemli bir direnç seviyesi olduğunun altını çizdi.