Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

Araç almayı planlayanlar için uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Son aylarda hem sıfır hem ikinci el otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik, alım kararlarını etkilerken, yıl sonu kampanyalarının fiyatlara yansıması merak konusu oldu. Uzmanlar, özellikle kasım ve aralık aylarının araç sahibi olmak isteyenler için “en uygun dönem” olduğuna dikkat çekiyor.
YIL SONU KAMPANYALARI FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR
Sektör temsilcilerine göre yılın son çeyreği otomobil piyasasında hareketliliğin arttığı bir dönem. Özellikle sıfır araçlara gelen kampanyaların ikinci el fiyatlarını da dolaylı olarak etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar, her yıl kasım ve aralık aylarında ortalama yüzde 5’e varan fiyat gerilemelerinin görüldüğünü hatırlatarak, bu dönemin alım için ideal olduğunu ifade ediyor.
İHTİYAÇ ODAKLI ALIM ÖNE ÇIKIYOR
Piyasada yatırım amaçlı araç alımlarının azaldığı, tüketicilerin artık ihtiyaç doğrultusunda hareket ettiği vurgulanıyor. Özellikle 500 bin TL ile 1 milyon TL bandındaki araçların satış hızının yüksek olduğu, daha üst segmentlerde piyasanın daha yavaş seyrettiği belirtiliyor.
Uzmanlara göre bütçesine uygun aracı bekleyen yurttaşlar için yıl sonu kampanyaları önemli fırsatlar sunuyor. Sıfır araçlarda uygulanan indirim, takas desteği veya faiz kampanyaları, ikinci el piyasasında da dengeleri etkiliyor.
400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA
ALBARAKA TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI
- Kâr Oranı: Yüzde 3,02
- Aylık Taksit: 20.938 TL
- Toplam Ödeme: 753.805 TL
KUVEYT TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI
- Kâr Oranı: Yüzde 3,10
- Aylık Taksit: 21.242 TL
- Toplam Ödeme: 767.037 TL
VAKIF KATILIM – ERTELEMELİ TAŞIT FİNANSMANI
- Kâr Oranı: Yüzde 3,15
- Aylık Taksit: 21.433 TL
- Toplam Ödeme: 773.620 TL
TÜRKİYE FİNANS – ARAÇ FİNANSMANI
- Kâr Oranı: Yüzde 3,53
- Aylık Taksit: 22.911 TL
- Toplam Ödeme: 826.824 TL
BANKALARDAN TAŞIT KREDİSİ (2. EL)
GARANTİ BBVA – 2. EL TAŞIT KREDİSİ
- Faiz Oranı: Yüzde 3,05
- Aylık Taksit: 21.052 TL
- Toplam Ödeme: 759.883 TL
İŞ BANKASI – TAŞIT KREDİSİ
- Faiz Oranı: Yüzde 3,30
- Aylık Taksit: 22.012 TL
- Toplam Ödeme: 794.433 TL
TEB – TAŞIT KREDİSİ
- Faiz Oranı: Yüzde 3,39
- Aylık Taksit: 22.362 TL
- Toplam Ödeme: 807.039 TL
ALTERNATİF BANK – 2. EL TAŞIT KREDİSİ
- Faiz Oranı: Yüzde 3,49
- Aylık Taksit: 22.754 TL
- Toplam Ödeme: 821.150 TL
ZİRAAT KATILIM – TAŞIT FİNANSMANI
- Kâr Oranı: Yüzde 3,49
- Aylık Taksit: 22.754 TL
- Toplam Ödeme: 821.150 TL
ŞEKERBANK – TAŞIT KREDİSİ
- Faiz Oranı: Yüzde 3,50
- Aylık Taksit: 22.793 TL
- Toplam Ödeme: 822.567 TL
KASIM-ARALIK ARAÇ ALIMI İÇİN EN UYGUN DÖNEM
Uzmanlar, ihtiyacı olan tüketicilerin yıl sonu kampanyalarını yakından takip etmesini öneriyor. Sıfır araçlardaki indirimlerin ikinci el piyasasına olumlu yansıdığı hatırlatılarak, kasım ve aralık aylarının araç almak için en avantajlı dönem olduğu vurgulanıyor.