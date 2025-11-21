Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?
Paylaş

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

21.11.2025 13:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

Araç sahibi olmak isteyenler için en avantajlı dönemi açıklandı. Yıl sonu kampanyaları sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını etkiliyor. Peki araç almak için en uygun zaman ne zaman? Yıl sonu kampanyaları fiyatları nasıl etkiliyor? En uygun taşıt kredisi hangi bankada? İkinci el piyasasında hangi araçlar öne çıkıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

Araç almayı planlayanlar için uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Son aylarda hem sıfır hem ikinci el otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik, alım kararlarını etkilerken, yıl sonu kampanyalarının fiyatlara yansıması merak konusu oldu. Uzmanlar, özellikle kasım ve aralık aylarının araç sahibi olmak isteyenler için “en uygun dönem” olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

YIL SONU KAMPANYALARI FİYATLARI DÜŞÜRÜYOR

Sektör temsilcilerine göre yılın son çeyreği otomobil piyasasında hareketliliğin arttığı bir dönem. Özellikle sıfır araçlara gelen kampanyaların ikinci el fiyatlarını da dolaylı olarak etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar, her yıl kasım ve aralık aylarında ortalama yüzde 5’e varan fiyat gerilemelerinin görüldüğünü hatırlatarak, bu dönemin alım için ideal olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

İHTİYAÇ ODAKLI ALIM ÖNE ÇIKIYOR

Piyasada yatırım amaçlı araç alımlarının azaldığı, tüketicilerin artık ihtiyaç doğrultusunda hareket ettiği vurgulanıyor. Özellikle 500 bin TL ile 1 milyon TL bandındaki araçların satış hızının yüksek olduğu, daha üst segmentlerde piyasanın daha yavaş seyrettiği belirtiliyor.

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

Uzmanlara göre bütçesine uygun aracı bekleyen yurttaşlar için yıl sonu kampanyaları önemli fırsatlar sunuyor. Sıfır araçlarda uygulanan indirim, takas desteği veya faiz kampanyaları, ikinci el piyasasında da dengeleri etkiliyor.

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

ALBARAKA TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI

  • Kâr Oranı: Yüzde 3,02
  • Aylık Taksit: 20.938 TL
  • Toplam Ödeme: 753.805 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

KUVEYT TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI

  • Kâr Oranı: Yüzde 3,10
  • Aylık Taksit: 21.242 TL
  • Toplam Ödeme: 767.037 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

VAKIF KATILIM – ERTELEMELİ TAŞIT FİNANSMANI

  • Kâr Oranı: Yüzde 3,15
  • Aylık Taksit: 21.433 TL
  • Toplam Ödeme: 773.620 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

TÜRKİYE FİNANS – ARAÇ FİNANSMANI

  • Kâr Oranı: Yüzde 3,53
  • Aylık Taksit: 22.911 TL
  • Toplam Ödeme: 826.824 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

BANKALARDAN TAŞIT KREDİSİ (2. EL)

Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

GARANTİ BBVA – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,05
  • Aylık Taksit: 21.052 TL
  • Toplam Ödeme: 759.883 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

İŞ BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,30
  • Aylık Taksit: 22.012 TL
  • Toplam Ödeme: 794.433 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

TEB – TAŞIT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,39
  • Aylık Taksit: 22.362 TL
  • Toplam Ödeme: 807.039 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

ALTERNATİF BANK – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,49
  • Aylık Taksit: 22.754 TL
  • Toplam Ödeme: 821.150 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

ZİRAAT KATILIM – TAŞIT FİNANSMANI

  • Kâr Oranı: Yüzde 3,49
  • Aylık Taksit: 22.754 TL
  • Toplam Ödeme: 821.150 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

ŞEKERBANK – TAŞIT KREDİSİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,50
  • Aylık Taksit: 22.793 TL
  • Toplam Ödeme: 822.567 TL
Uzmanlar açıkladı: Araç almak için en uygun zaman ne zaman?

KASIM-ARALIK ARAÇ ALIMI İÇİN EN UYGUN DÖNEM

Uzmanlar, ihtiyacı olan tüketicilerin yıl sonu kampanyalarını yakından takip etmesini öneriyor. Sıfır araçlardaki indirimlerin ikinci el piyasasına olumlu yansıdığı hatırlatılarak, kasım ve aralık aylarının araç almak için en avantajlı dönem olduğu vurgulanıyor.

İlgili Konular: #otomobil #taşıt kredisi #ikinci el araç #araç satış