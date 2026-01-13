Uzmanlar bankaların 'riskli' gördüğü o alışkanlığı açıkladı: Kredi notunuz neden yükselmiyor?

Bankacılık sisteminde kredi notu, yalnızca borçların zamanında ödenip ödenmediğine değil, aynı zamanda borçlanma kapasitesinin nasıl yönetildiğine de bakıyor. Kredi kartı borcunu her ay eksiksiz kapatan birçok kişi, buna rağmen kredi puanının neden yükselmediğini ya da gerilediğini sorguluyor. Finans uzmanlarına göre bu durumun temelinde kredi kullanım oranı bulunuyor.

FAZLA LİMİT KULLANIMI “İMDAT SİNYALİ” OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Kredi notunu belirleyen sistemler, toplam kredi limitinin ne kadarının kullanıldığını düzenli olarak takip ediyor. Uzmanlar, kredi kartı limitinin büyük bölümünün sürekli kullanılması halinde bankaların bunu bir “imdat sinyali” olarak yorumladığını belirtiyor.

Düzenli ödeme yapılsa bile kart limitinin sürekli dolu olması bazı riskleri beraberinde getiriyor. Banka algoritmaları, limiti devamlı yüksek seviyede kullanılan müşterileri “nakit akışı baskı altında” ya da “kredi kartına aşırı bağımlı” kullanıcılar arasında sınıflandırabiliyor.

KREDİ NOTUNUZU AŞAĞI ÇEKEBİLİR

Borçların zamanında ödenmesi, tek başına kredi notunun yükselmesi için yeterli olmayabiliyor. Yüksek kredi kullanım oranı, kredi notunun artışını sınırlayabildiği gibi puanın aşağı yönlü hareket etmesine de neden olabiliyor. Bu profildeki kullanıcılar, banka gözünde “borç sarmalına girme riski taşıyan” müşteri olarak değerlendirilebildiği için limit artışı talepleri de reddedilebiliyor.

“30/70 KURALI” NEDİR?

Finans danışmanları, sağlıklı bir kredi notu için “30/70 kuralı”na dikkat edilmesini öneriyor. Bu yaklaşıma göre, toplam kredi kartı limitinin yalnızca yüzde 30’luk kısmının aktif olarak kullanılması, bankalar nezdinde “harcamalarını kontrol edebilen ve kredi kartını bilinçli kullanan müşteri” algısı oluşturuyor.

PEKİ NE YAPILMALI?

Kredi kartı limitini tamamen doldurma alışkanlığı olanlar için şu adımlar finansal dengeyi korumaya yardımcı olabilir: