Uzmanlar, yılsonu için yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini yüzde 71’e çıkardı
Merkez Bankası’nın anketine katılan reel ve finansal sektör temsilcileri, yılsonu dolar kuru beklentisini 19.6480 lira, cari açığı ise 39.3 milyar dolara yükseltti
Merkez Bankası’nın dün yayımladığı “Piyasa Katılımcıları Anketi, Ağustos 2022” raporu, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin özellikle tüketici enflasyonu (TÜFE) konusunda büyük bir karamsarlık içinde olduğunu ortaya koydu.
Piyasanın nabzı AKP iktidarı temsilcilerinin ve Merkez Bankası tahminlerinin anlamlı olmadığını gösteriyor.
İşte öne çıkan detaylar:
- Anketin Ağustos 2022 sonuçlarına göre, bu ayla ilgili aylık TÜFE beklentisi yüzde 2.57 olurken yılsonu için yıllık beklenti yüzde 70.6’ya yükseldi. Bu yıllık oran geçen temmuz ayında yüzde 69.94’tü. Ayrıca yıllık TÜFE beklentisi, 12 ay sonrası için yüzde 41.99, 24 ay sonrası için yüzde 24.35 olarak tahmin edildi. Anımsanacağı gibi Merkez Bankası geçen ay yaptığı son enflasyon raporu toplantısında, yıllık TÜFE’yi 2022 sonu için yüzde 60.6, 2023 sonu için 19.2’ye çıkarmıştı.
BÜYÜME YÜZDE 3.7
- Dolar kuru beklentisi ise bu ay sonu için 18 lira, 2022 sonu için 19.6480 lira oldu. Yılsonu beklentisi geçen ay 18.9881 lira, Şubat 2022’de 16.0431 liraydı. 12 ay sonrası için beklenti ise 22.0257 lira.
- Ankete katılanların cari açık beklentileri de bozulmaya devam etti. Beklenti bu yılsonu için 39 milyar 307 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen temmuzda 37 milyar 540 milyo dolar, ocakta 7 milyar 942 milyon dolardı. Bunun yanında 2022 için yıllık büyüme beklentisi yüzde 3.7 oldu. Bu oran geçen ay yüzde 3.6 idi. l Ekonomi Servisi
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