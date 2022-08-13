Uzmanlar, yılsonu için yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini yüzde 71’e çıkardı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Merkez Bankası’nın dün yayımladığı “Piyasa Katılımcıları Anketi, Ağustos 2022” raporu, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin özellikle tüketici enflasyonu (TÜFE) konusunda büyük bir karamsarlık içinde olduğunu ortaya koydu.

Piyasanın nabzı AKP iktidarı temsilcilerinin ve Merkez Bankası tahminlerinin anlamlı olmadığını gösteriyor.

İşte öne çıkan detaylar:

Anketin Ağustos 2022 sonuçlarına göre, bu ayla ilgili aylık TÜFE beklentisi yüzde 2.57 olurken yılsonu için yıllık beklenti yüzde 70.6’ya yükseldi. Bu yıllık oran geçen temmuz ayında yüzde 69.94’tü. Ayrıca yıllık TÜFE beklentisi, 12 ay sonrası için yüzde 41.99, 24 ay sonrası için yüzde 24.35 olarak tahmin edildi. Anımsanacağı gibi Merkez Bankası geçen ay yaptığı son enflasyon raporu toplantısında, yıllık TÜFE’yi 2022 sonu için yüzde 60.6, 2023 sonu için 19.2’ye çıkarmıştı.

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