Uzmanlardan altın yatırımcısına dolandırıcılık uyarısı: 'Ekran başından' birikiminizi çöpe atmayın!

E-ticaret platformları üzerinden yapılan fiziki altın alışverişlerine yönelik tüketici şikayetlerinde belirgin artış yaşanıyor. Sahte ürün gönderimi, gramaj ve ayar uyuşmazlıkları, boş paket teslimatı ve fiyat değişikliği gerekçesiyle sipariş iptali gibi sorunlar, tüketicilerin en sık karşılaştığı başlıklar arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri, internetten altın alımında teslimat ve ürün güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ŞİKAYETLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İNTERNET SATIŞLARINDAN

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, e-ticaretin sağlıklı işlemesi için hem tüketicilere hem de online satış yapan platformlara önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Atayık, İKO’ya CİMER üzerinden iletilen başvuruların büyük bölümünün internetten yapılan altın satışlarına ilişkin olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

İKO'ya CİMER üzerinden gelen şikayetlerin yüzde 90'ı internet üzerinden yapılan satışlardan geliyor. Alışveriş yapılan firma ve işletmelerin kuyumcu odaları, dernekler ve ticaret odalarına üyelikleri araştırılmalı, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan yetki belgesine sahip olup olmadıkları sorgulanmalıdır

Atayık, İKO’nun uzun süredir kuyumcu esnafı ile yurttaş arasındaki ticaretin güvenli yürütülmesi için denetimler yaptığını hatırlattı. Bu kapsamda perakende mağazalar, atölyeler ve has altın üreticilerinin ayar ve kalite açısından düzenli olarak kontrol edildiğini aktaran Atayık, tüketiciyi korurken üretici ve satıcıyı da sorumluluk altına alan İKO Güvence Etiketi’nin hayata geçirildiğini kaydetti.

“UCUZ ALTIN OLMAZ” UYARISI

E-ticarete karşı olmadıklarını ancak fiziki altın alışverişinde yüz yüze temasın önemini vurgulayan Atayık, yurttaşlara mahalle ve semt kuyumcularını tercih etmeleri çağrısında bulundu. Atayık, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlara altın, altın takı ve mücevheri mahalle ve semtindeki kuyumcusundan bizzat görerek ve dokunarak fiziki olarak almalarını tavsiye ediyoruz. Hem bu şekilde online satışlarda olduğu gibi fiyat farkı da ödememiş olurlar. Kuyumcular olarak online pazarlarda yatırımlık altınlar yerine, katma değeri yüksek, istihdama ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayan bitmiş ürünler (altın takı, mücevher ve gümüş) satılmasını tercih ederiz. Online alışverişlerde vatandaşlarımız, alışveriş yapacakları firmaları iyi araştırmalı, ilgili firma ve ürünlerle alakalı tüketici şikayetlerinin olup olmadığına bakmalı. Ayrıca, vatandaşlarımızın internette beğendikleri modelleri, firmanın mağazasında görüp teyit etmelerinde de fayda görüyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız ürünün ayarı, üzerindeki değerli/yarı değerli taşların kalite standartları konusunda emin olmak için mutlaka satıcı firmalardan sertifika talep etmeli.

Piyasa değerinin altında satılan altınlara karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Atayık, şu uyarıda bulundu:

Ucuz altın yoktur, düşük ayarlı, standart dışı, merdiven altı üretilen altınlar vardır. Sitenin öncelikle güvenilir olup olmadığına, SSL sertifikası olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca, ilgili satıcının piyasadaki geçmişi, referansları, mesleki üyelikleri araştırılmalı.

KIYMETLİ MADENLER ONLINE ALIŞVERİŞE UYGUN DEĞİL

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de e-ticaret yoluyla altın alımının ciddi ispat sorunları doğurabileceğine dikkat çekti. Deniz, kargo teslim süreçlerine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dolayısıyla kargoyu açtıktan sonra, örneğin satıcı 'Ben 5 gram gönderdim', diyorsa 4 gram aldığınızı nasıl ispatlarsınız? Bu kargoların sigortalı geliyor olması lazım. Değerli maden olduğu için sigortalı gelir ama biz prensip olarak altın gibi kıymetli bir madenin online alışverişe konu edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz."

Altının gramajı aynı olsa dahi ayarının tüketici tarafından kolaylıkla tespit edilemeyeceğini belirten Deniz, olası uyuşmazlıklarda tüketicinin mağduriyet yaşayabileceğini ifade etti. Deniz, kıymetli madenlerin e-ticaret platformları üzerinden satın alınmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gelen altının aynı gramda olmaması, farklı ayarda olması veya boş gelmesi gibi durumlarda kargoyu aldıktan sonra eğer kargo sigortalıysa sigorta şirketine haber verilmeli. Gelen ürün sigortalı değilse tüketici daha büyük bir mağduriyete uğrayacaktır. Çünkü gelen kargonun talep ettiğinden farklı bir kargo olduğu veya hiç almadığını ispat konusu tüketici için zorluk oluşturabilir."

Uzmanlar, artan şikayetler ışığında altın alışverişinde güvenilirlik, denetlenebilirlik ve fiziki teyidin öneminin giderek arttığına dikkat çekiyor.