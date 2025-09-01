Uzmanlardan değerli metallerde yükseliş tahmini: Altın, gümüş, bakır...

Küresel ekonomide dalgalanma devam ederken, yatırımcıların odağı üç kritik metal altın, gümüş ve bakır üzerinde yoğunlaştı. Morgan Stanley’nin altın tahminini 3800 dolara yükseltmesi, gümüşün kritik eşiklerde hareket etmesi ve bakırda arz-talep dengesine dayalı öngörüler, “yeni bir metal döngüsü” tartışmalarını hızlandırdı.

ALTINDA 3800 DOLAR BEKLENTİSİ

Ons altın tarihi zirve olan 3500 dolara yaklaşırken, yeni haftaya 3450 dolar seviyesinde başladı. Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025’in son çeyreğinde altın fiyatlarının 3800 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleriyle birleşerek güvenli liman talebini güçlendiriyor. UBS, JP Morgan ve Citi de 2025–2026 döneminde altının 3500–4000 dolar aralığında seyredeceğini değerlendiriyor. Ayrıca merkez bankalarının alımları ve ETF talebindeki artış da yükselişi destekliyor.

GÜMÜŞTE TARİHİ KAPANIŞLAR

Gümüş, ağustos ayında 39,97 dolara çıkarak 14 yılın zirvesini gördü. Ancak en dikkat çekici gelişme, aylık ve üç aylık kapanışlarda rekorların kırılması oldu. Gümüş, 2011 zirvesinden bu yana tüm kapanış seviyelerini aşarak 1980’den bu yana oluşan dev bir fincan-kulp formasyonunun eşiğine geldi. Analist Mike Maloney bu hareketi “nesiller boyu sürecek bir çıkışın başlangıcı” olarak yorumladı.

Piyasalarda artık 40 doların aşılması konuşulurken, Suudi Arabistan’ın 50 yıl sonra rezervlerine gümüş eklemesi ve ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine alması talep yönlü beklentileri artırıyor. Mike Maloney, gümüşün kısa vadede 50 doları görebileceğini öne sürerken, Discovery Alert uzmanı John Zadeh, Şubat 2026’da fiyatların 50 dolara ulaşabileceğini hesaplıyor.

BAKIRDA ARZ KISITI ETKİSİ

Bakır fiyatları kısa süreli dalgalansa da orta ve uzun vadeli görünüm pozitif. ABD’nin gümrük politikalarındaki değişiklikler geçici oynaklık yaratsa da UBS, 2026 ortasına kadar fiyatların ton başına 10.500 dolar üzerinde kalacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs ve Bank of America, elektrikli araç üretimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve veri merkezleri kaynaklı talebin bakırı yukarı taşıyacağını vurguluyor. Şili’nin devlet bakır komisyonu Cochilco ise daha temkinli bir tahminle pound başına 4,30 dolar seviyesini koruyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Altın, gümüş ve bakırda fiyatların seyrini belirleyen temel unsur küresel belirsizlik olarak öne çıkıyor. Enflasyon endişeleri, merkez bankalarının politikaları, Çin’in teşvikleri ve kritik mineraller listelerindeki değişiklikler, metallerde yeni bir yükseliş dalgasına işaret ediyor.

FİYAT BEKLENTİLERİ (2025–2026)

Altın

Morgan Stanley: 2025 son çeyrekte 3800 dolar/ons

2025 son çeyrekte 3800 dolar/ons UBS, Citi, JP Morgan: 2025–26 için 3500–4000 dolar/ons aralığı

2025–26 için 3500–4000 dolar/ons aralığı HSBC: 2026 ortasında 3600 dolar/ons öngörüyor

2026 ortasında 3600 dolar/ons öngörüyor ANZ: 2025 sonu tahmini 3750 dolar/ons

Gümüş

Değerli metal analisti Mike Maloney : Kısa vadede 50 dolar

: Kısa vadede 50 dolar HSBC: 2025’te ons başına ortalama 35,14 dolar, 33,96 dolar bekliyor

2025’te ons başına ortalama 35,14 dolar, 33,96 dolar bekliyor Goldman Sachs: 2026’da 50 dolara yükselebilir

2026’da 50 dolara yükselebilir Citigroup: 2026’da 40 dolara ulaşabilir

Bakır