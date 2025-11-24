Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: POS cihazı ile ödemede o uyarıya dikkat!

Temassız ödeme kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte uluslararası finans güvenliği uzmanları, POS cihazı üzerinden yapılan yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ödeme sırasında POS ekranında görülen bazı ifadelerin, izinsiz çekim girişiminin ilk sinyali olabileceği belirtiliyor.

POS EKRANINDA UYARI GÖRÜRSENİZ İŞLEMİ DURDURUN

Siber güvenlik uzmanları temassız ödeme sırasında POS ekranında beliren “İşlem başarısız”, “Tekrar deneyin”, “Tutar değişti” veya “Onay bekliyor” gibi uyarıların dolandırıcılar tarafından ikinci bir işlem denemesi için kullanıldığını ifade etti. Uzmanlar, “Vatandaş ekranında alışılmışın dışında bir yazı görürse kartı hemen geri çekmeli ve işlemden vazgeçmelidir” ifadelerine yer veriyor.

KALABALIK ALANLARDA RİSK YÜKSEK

Uzmanlara göre elinde taşınabilir POS cihazıyla dolaşan dolandırıcılar, kalabalık ortamlarda kart cüzdanda bile olsa düşük tutarlı temassız işlem yapabiliyor. 750 TL altındaki işlemlerde çoğu kartın PIN istememesi, bu yöntemi cazip hale getiriyor.

UZMANLARDAN GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Uluslararası güvenlik ekipleri yurttaşlara şu önerileri sıralıyor:

POS ekranını mutlaka görün ve tutarı kontrol edin.

“ İşlem başarısız ”, “ Tutar değişti ”, “ Onay bekliyor ”, “ Tekrar deneyin ” gibi uyarılar çıkarsa işlemi durdurun.

RFID korumalı cüzdan kullanın.

Banka uygulamasından anlık işlem bildirimi açın.

Temassız ödeme limitini düşürün veya tamamen kapatın.

DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIYOR

Avrupa Birliği 2024 Finansal Güvenlik Raporu’na göre temassız ödeme üzerinden yapılan dolandırıcılıklar geçen yıla kıyasla yüzde 18 arttı. Uzmanlar sistemin güvenilir olduğunu ancak kullanıcıların temel önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.