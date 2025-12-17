Uzmanlardan emekli olacaklara kritik uyarı: O tarihi kaçıran daha düşük maaş alacak!

Yıl sonuna yaklaşılırken emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların gündemindeki en önemli başlık, “Ne zaman dilekçe vermeliyim?” sorusu oldu. Geçtiğimiz yıl emekli olanların, bir yıl sonra emekli olanlara kıyasla daha yüksek maaş aldığına yönelik değerlendirmeler, dilekçe tarihinin önemini yeniden öne çıkardı.

Uzmanlara göre söz konusu farkın temelinde, emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısındaki yıllık değişimler yer alıyor. Enflasyon ve büyüme oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde emeklilik başvurusu yapanların maaşlarının bu durumdan doğrudan etkilendiği ifade ediliyor.

DİLEKÇE TARİHİ MAAŞI NASIL ETKİLİYOR?

Emekli aylığı hesaplanırken yalnızca prim gün sayısı değil, emeklilik başvurusunun yapıldığı yıl da belirleyici oluyor. Güncelleme katsayısının yüksek olduğu bir yılda emekli olanlar, sisteme daha avantajlı bir maaşla dahil oluyor.

Bu nedenle 2025 yılı sona ermeden dilekçe vermeyi düşünen çalışanların başvurularını yıl bitmeden tamamlamasının önemine dikkat çekiliyor. Başvurunun bir sonraki yıla kalması halinde, maaş hesabında aşağı yönlü bir fark oluşabileceği belirtiliyor.

2025-2026 ARASINDA EMEKLİ OLANLAR ARASINDA FARK OLACAK MI?

Uzman değerlendirmelerine göre, 2025 yılında emekli olmak ile 2026 yılında emekli olmak arasında oluşması beklenen maaş farkı sınırlı düzeyde. Beklenen farkın yüzde 3–4 bandında olacağı ifade ediliyor.

Her ne kadar bu oran önceki yıllarda yaşanan kayıplara kıyasla daha düşük olsa da, yine de maaşta bir gerilemeye işaret ediyor. Özellikle 2008 sonrası yapılan sosyal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle, emeklilik tarihinin ötelenmesinin aylık bağlama oranlarını olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

BORÇLANMA YAPACAKLAR İÇİN KRİTİK DÖNEM

Prim günü eksik olanlar açısından da zamanlama büyük önem taşıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak artışla birlikte borçlanma tutarlarının yükselmesi bekleniyor. Ayrıca isteğe bağlı primlerle ilgili yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde, bazı borçlanma kalemlerinde ciddi artışlar yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre borçlanmayı 2026 yılına erteleyenler, aynı süre için çok daha yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Emeklilik başvuruları SGK müdürlüklerine doğrudan, posta yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Burada kritik nokta, başvurunun 31 Aralık 2025 tarihine kadar sisteme girmiş olması. Aksi durumda emekli maaşı, bir sonraki yılın koşullarına göre hesaplanacak.

KİMLER EMEKLİLİĞİ ERTELEYEBİLİR?

Her çalışan için erken başvurunun avantajlı olmadığına dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre yüksek ücretle çalışan ve prim tavanına yakın kazanç elde eden kişilerin bir süre daha sistemde kalması, emekli maaşını artırabilir. Prim tavanındaki son artışlar da bu gruptaki çalışanlar için ek avantaj sağlıyor.

Ancak bu durum istisna olarak değerlendiriliyor. Çoğu çalışan için emeklilik hakkı kazanılır kazanılmaz başvuru yapılmasının daha rasyonel olduğu ifade ediliyor.

BEKLEMEK Mİ, BAŞVURMAK MI DAHA AVANTAJLI?

Tüm hesaplamalar birlikte değerlendirildiğinde, emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların büyük bölümü için başvuruyu geciktirmemek daha avantajlı görünüyor. Hem maaşta olası düşüşten etkilenmemek hem de artan borçlanma maliyetleriyle karşılaşmamak adına, 2025 yılı bitmeden adım atılması öneriliyor.

Uzmanlara göre “Biraz daha beklerim” düşüncesi, ilerleyen yıllarda daha düşük maaş ve daha yüksek prim ödemesi olarak geri dönebilir. Bu nedenle emeklilik planı yapanların süreci dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.