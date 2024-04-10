Uzmanlardan kritik yorum! Altın fiyatları yükselecek mi?

Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:49

Güncelleme: 10.04.2024 - 14:49

Bazı fon yöneticilerine göre altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam edebilir. Fed’in bu sene faiz indireceği beklentisi, Ortadoğu’daki ve Ukrayna’daki çatışmalar gibi faktörler güvenli liman alımlarını artırırken küresel çapta Merkez Bankalarının altın alımları da fiyatları destekledi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, Gama Asset Management’tan Rajeev De Mello “Şu anki ivme, altın varlıklarının artacağına dair bir sinyal. Fiyatlarda ufak bir düzeltme olabilir, ancak herhangi bir geri çekilme hareketi, alımları daha da artırır” değerlendirmesini yaptı.

Altındaki yükselişte merkez bankalarının alımları önemli rol oynadı. 2022 ve 2023’te Çin başta olmak üzere merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek için bin tonun üzerinde altın aldı.

Ruffer Investment Co. Yatırım Direktörü Duncan MacInnes "Bu onslar piyasadan çekilecek ve bir daha geri gelmeyecek. Bu durum, herkesin işlem yaptığı ETF’lerden kesinlikle çok farklı" ifadesini kullandı. MacInnes geçen ay 2 portföyünde altın ve gümüş varlığını yüzde 8 artırdı.

Bu ortamda alışılmadık biçimde altın destekli Borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep henüz gerçekleşmedi. Talepteki artışın da altın fiyatlarını destekleyebileceği belirtiliyor.

Cohen&Steers Emtia Stratejisti Ben Ross, Fed faiz indirimlerine başlayınca ETF’lere girişlerin de artacağını ve altın fiyatının yükseleceğini belirtti.