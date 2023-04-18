Vanguard: ABD iktisadının resesyona girme ihtimali yüksek

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:13

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:13

Vanguard'a göre, son banka iflaslarından sonra daha sıkı borç verme koşulları, ABD ekonomisini bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir durgunluğa sürükleyecek ve faiz oranlarında düşüş beklentisiyle uzun vadeli tahvillerde kademeli bir artışı güçlendirecek.

"EKONOMİYİ RESESYONA SÜRÜKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard'ın küresel faiz oranları başkanı Roger Hallam, yaptığı konuşmada, "Kredi standartlarının sıkılaştırılmasının bu yılın ikinci yarısında ekonomiyi resesyona sürüklediğini düşünüyoruz" dedi.

Hallam, faizlerde oynaklığın kısa vadede yüksek kalmaya devam etmesini beklediğini belirterek, "Şu anda çok fazla politika belirsizliği var" dedi.

Hallam, yaşanması olası resesyonda hisse senetleri gibi risk varlıklarında yaşanacak kayıpların telafisi için, ABD 10 yıl vadeli Hazine kâğıdı getirisinin geldiği seviyelerin yatırımcılar için portföylerinin sürelerini uzatmaya başlamaları için "makul şekilde iyi bir fırsat" olduğunu da ifade etti.