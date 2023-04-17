ABD'li Senatör Ron Johnson, Biden ailesini dolandırıcılıkla suçladı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:26

Güncelleme: 17.04.2023 - 12:26

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın, "ABD Hükümet Politikası Üzerindeki Etkisi ve İlgili Endişeler" başlıklı raporda yer alan yorumları, Biden ailesinin tartışmalarını bir kez daha ABD siyasetinin ön saflarına taşıdı.

Sputnik'in aktardığına göre, Ron Johnson, banka kayıtlarının raporda yer alan iddiaları doğruladığını iddia ederek davasını sürdürüyor.

Johnson, medyayı, kendi siyasi önyargıları nedeniyle raporunu ve Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili tartışmaları görmezden gelmekle suçladı.

Johnson, "Senatör Grassley ve ben, seçimden önce Eylül 2020'de Biden ailesine karşı olan durumu oldukça iyi bir şekilde ortaya koyduk. Raporumuz medya tarafından tamamen görmezden gelindi, tıpkı Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarını görmezden geldikleri gibi çünkü onlar da solun savunucuları. Şimdi öğrendiğimiz şey ise Biden ailesinin karıştığı dolandırıcılıklara dair yeni kanıtlar: Banka kayıtları, Senatör Grassley'nin ve benim raporumda yer alan Hazine kayıtlarının gösterdiklerini doğruluyor" dedi.

RAPOR

Johnson ve Grassley'nin o dönemde sırasıyla başkanlık ettiği Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi ve Senato Finans Komitesi Çoğunluk Personel Raporu tarafından bir yıl süren soruşturmaya dayanan rapor, Hunter Biden'ı babası başkan yardımcısıyken Ukraynalı bir enerji şirketi olan Burisma Holdings ile çalışırken yolsuz davranışlarda bulunmakla suçluyordu.

Raporda Hunter Biden'ın Burisma yönetim kurulundaki pozisyonunun şirkete ayrıcalıklı muamele sağlamak için kullanıldığı ve kendisinin de yabancı kuruluşlardan kazançlı sözleşmeler aldığı öne sürülüyordu.

Raporda ayrıca, Joe Biden'ın, oğlunun iş ilişkilerinden etkilenen ABD'nin Ukrayna politikasına dahil olması nedeniyle çıkar çatışması yaşadığı iddia edildi.

Johnson, "Raporumuz Hunter Biden'ın yine aile adını pazarladığı, nüfuz satmaya çalıştığı bir düzine farklı ülke olduğunu gösteriyor. Ama bence, egemen varlık fonlarından yararlanmaya çalışmak... oldukça açıklayıcı. Neden Biden ailesinin kasasına ve Biden ailesinin vurgunlarına para ödemek istesinler ki? Nüfuz kazanmak için. Bu başkanın uzlaşma düzeyi bence dudak uçuklatıcı" dedi.

DEMOKRATLARDAN RAPORA TEPKİ

Raporun bulguları, bunu siyasi amaçlı bir kampanya olarak nitelendiren Demokratlar tarafından eleştirildi.

Demokratlar, raporun asılsız kanıtlara dayandığını ve Hunter Biden'ın zaten çok sayıda soruşturmaya tabi tutulduğu gerçeğini göz ardı ettiğini savundular.