Vanguard filminin konusu nedir? Vanguard filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı kaç ?
Vanguard, Stanley Tong tarafından yazılıp yönetilen, başrollerini Jackie Chan, Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı 2020 Çin yapımı aksiyon-macera filmidir. Sık sık TV ekranlarına gelen filmin ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, Vanguard filminin konusu nedir? Vanguard filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanın kaç?
Başrollerinde Jackie Chan, Yang Yang, Ai Lun ve Miya Muqi gibi isimlerin yer aldığı sinema filmi Vanguard, sinemaseverler tarafından merak edilen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon-macera türündeki sinema filmi, gişede 50.6 milyon dolar hasılatın altına imza atmıştır. İşte filmin detayları...
VANGUARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Tang Huanting’in kurucusu olduğu Vanguard, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansıdır. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kadını babası ile kısa sürede yeniden bir araya gelmesi için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin’de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.
VANGUARD FİLMİ OYUNCU KADROSU
- Jackie Chan - Tang Huanting
- Yang Yang - Lei Zhenyu
- Ai Lun - Zhang Kaixuan
- Miya Muqi - Mi Ya
- Zhenwei Wang - Xiao Wei
- Yang Jian Ping - Jian Ping
- Zhu Zhengting - Shendiao
- Jackson Lou - Qin Guoli
VANGUARD FİLMİ IMDb puanı kaç?
Filmin IMDb puanı 4.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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