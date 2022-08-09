Vanguard filminin konusu nedir? Vanguard filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı kaç ?

09 Ağustos 2022 Salı, 11:54

Başrollerinde Jackie Chan, Yang Yang, Ai Lun ve Miya Muqi gibi isimlerin yer aldığı sinema filmi Vanguard, sinemaseverler tarafından merak edilen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon-macera türündeki sinema filmi, gişede 50.6 milyon dolar hasılatın altına imza atmıştır. İşte filmin detayları...

VANGUARD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tang Huanting’in kurucusu olduğu Vanguard, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansıdır. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kadını babası ile kısa sürede yeniden bir araya gelmesi için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin’de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

VANGUARD FİLMİ OYUNCU KADROSU

Jackie Chan - Tang Huanting

Yang Yang - Lei Zhenyu

Ai Lun - Zhang Kaixuan

Miya Muqi - Mi Ya

Zhenwei Wang - Xiao Wei

Yang Jian Ping - Jian Ping

Zhu Zhengting - Shendiao

Jackson Lou - Qin Guoli



VANGUARD FİLMİ IMDb puanı kaç?

Filmin IMDb puanı 4.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.