Vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!
13.01.2026 10:06:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında netleşen vatandaşlık maaşı projesiyle en düşük emekli maaşı alanlara ve yoksul ailelere düzenli gelir desteği sunulacak. Peki vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı uygulaması kimleri kapsayacak? İşte tüm ayrıntılar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yeni sistemin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

EKK GÜNDEMİNDE SOSYAL YARDIMLAR VAR

Söz konusu çalışmalar Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarında da ele alınıyor. Yeni sistem kapsamında sosyal yardımlar yeniden değerlendirilecek ve yeni bir model ortaya konulacak. Mevcut sosyal yardımların yanı sıra yoksul ailelere gelir desteği sağlanması öngörülüyor.

HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK

İktidara yakın Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen uygulamanın, önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlatılması planlanıyor. Uygulamanın ilerleyen dönemde Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

Düzenlemeye ilişkin olarak önümüzdeki aylarda Meclis’e bir yasa teklifinin sunulması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte sisteme dair ayrıntıların da netleşmesi öngörülüyor.

YAŞLILAR DA SİSTEME DAHİL EDİLECEK Mİ?

Artan yaşlı nüfus ve bu kesimin karşılaştığı sorunlar da yeni sistem kapsamında değerlendirilecek. Yaşlı yurttaşların ihtiyaçlarına göre destek sağlanması planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde ele alınması benimsendi. Bu gruptaki emeklilere yönelik kalıcı bir yol haritası oluşturulması ve gelir desteği sağlanmasına yönelik seçenekler değerlendirilecek.

