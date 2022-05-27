Vatan'ın satışına sansür: 'Türkiye Varlık Fonu'nun son şirketleri değerinin oldukça altında satılacak'

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:31

CHP İstanbul Milletvekili ve Ekonomi Masası üyesi Özgür Karabat Twitter hesabı üzerinden paytığı paylaşımda, AKP hükümetinin kamu kurumlarının satışını hızlandırmaya çalıştığı ifade etti.

Karabat paylaştığı tweet dizisinde hükümetin bu durumun eleştirilmesinin önüne geçmek için apar topar bir yasa teklifi verdiğini söyledi.

Karabat'ın aktardığına göre Türkiye Varlık Fonu'nun son şirketlerinin Körfez ülkelerine değerinin oldukça altında satılacak ve ekonomide kısa süreli ömür uzatılacak.

Karabat'ın konuya ilişkin paylaşımları şöyle:

VATANIN SATIŞINA SANSÜR!

1) Ülke ekonomisini büyük bir krize sürükleyen AKP, son çare para bulmak için kamu kurumlarının satışını hızlandırmaya çalışıyor. Bunlar eleştirilmesin diye Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür uygulamalarını hayata geçiriyor.

VATANIN SATIŞINA SANSÜR!

1) Ülke ekonomisini büyük bir krize sürükleyen AKP, son çare para bulmak için kamu kurumlarının satışını hızlandırmaya çalışıyor.

Bunlar eleştirilmesin diye Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür uygulamalarını hayata geçiriyor. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) May 27, 2022

2) Yeni yasa teklifine göre, halkı endişeye sürüklediği bahanesiyle haber yazan ve yorum yapanlara 1-3 yıl arasında hapis cezası verilecek. Bu yasa neden apar topar hazırlandı? Acaba Körfez ülkeleri ile pazarlıkta sona gelindiği için mi?

3) Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri devletinin fon yöneticisi ne demişti? “Zayıf TL büyük yatırım fırsatı. Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman.” Suudi Arabistan’daki yetkililer de benzer görüşe sahip. Şimdi duyuyoruz ki anlaşmada sona gelindi.

4) Türkiye Varlık Fonu’nun elinde kalan son şirketler Körfez ülkelerine değerinin oldukça altında devredilecek. AKP de oradan gelecek 5-10 milyar dolarla ömrünü uzatma planları yapıyor.

AĞIR TAVİZLER VERİLECEK

5) Bu anlaşmalarda Türkiye’nin çok ağır tavizler vereceği kulislerde konuşuluyor. İşte bu yüzden sansür yasası apar topar hazırlandı. Yalnız bu da değil. Enflasyona endeksli bono gibi yeni uygulamaların da ekonomiye vereceği zararın duyulması istenmiyor.

6) AKP, yaşanan ekonomik krizi tamamen yurtdışına bağlamak istiyor. Halkın yakın gelecekte başına gelecek iktisadi buhranın öğrenmesi gerekiyor. Bunu anlatacak olan gazeteciler, ekonomistler, siyasetçiler sindirilmeye çalışılıyor.

7) Nasıl ki İstanbul’da yeni havalimanını yapanlara Atatürk Havalimanı’nın kapatılacağı sözü verilmişse, aynı şekilde Türkiye’nin varlıklarına çökecek Körfez sermayesine de sansür sözü veriliyor.