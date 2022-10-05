Vedat Bilgin'den canlı yayında EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması

05 Ekim 2022 Çarşamba, 23:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT’lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis’e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil" dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin ise, "Asgari ücret için aralıkta yeniden oturacağız. Önümüzdeki baharda sendikalarla yeniden toplu sözleşme görüşmelerimiz var. Ben sendikalara hep şunu söylüyorum ‘Hangi görüşü savunursanız savunun, emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece ben size yakınım’ Onlar da bu konuda gerçekten sorun çözmeye yönelik yaklaşımlarla geldiler bunun için de onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Bilgin, şunları söyledi;

“TEK TİP BİR DÜZENLEME OLACAK”

"Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil” dedi.

TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin Taşeron işçilerle ilgili de, “Taşeron işçilerle ilgili hükümetimiz geçtiğimiz yıllarda önemli bir reforma imza attı ve yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız” dedi.

“ÇALIŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Bilgin, “Mevsimlik işçiler konusunda, eğer kurumda ihtiyaç varsa işçilerin tekrar o kurumla çalışılmasının önünü açacağız. Geçici işçilerin de hukukunu koruyacak bir düzenleme yapacağız. Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN ARALIKTA YENİDEN OTURACAĞIZ"

Bilgin, asgari ücrete dair şunları söyledi: