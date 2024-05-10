Vehbi Koç Vakfı 55. yılında podcast serisine başlıyor

Yayınlanma: 10.05.2024 - 15:54

Güncelleme: 10.05.2024 - 15:54

Vehbi Koç Vakfı, yeni podcast serisi 'Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri’ne başlıyor. Hayırseverliği bir yaşam biçimi haline getirerek daha iyi bir gelecek konusunda ilham verenleri ağırlayacak Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri’nde, yıllar içinde Vehbi Koç Vakfı'na hizmet etmiş ya da yolu vakıf ile kesişmiş, ülkemiz meseleleri için elini taşın altına koymuş isimler, Vehbi Koç Vakfı’nın YouTube ve Spotify hesaplarında dinleyicilerle buluşuyor.

Podcast serisinin ilk konuğu Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel oldu. Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un ilk çocuğu olan Semahat Arsel, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’da geçen çocukluğunu, ailesiyle ilişkilerini, o dönemin geleneklerini anlattı.

“ATATÜRK’ÜN SEVGİSİ VE KURTARICI İMAJIYLA BÜYÜTÜLDÜK”

“Ankara, Türkiye’nin merkezi ve Cumhuriyetin baş şehri olarak, diğer şehirlere, bilhassa İstanbul'a göre daha kontrollüdür. Benim çocukluğumda Ankara, yeni yeni gelişiyordu ve çok intizamlı ve güzeldi… Karınca, cırcır böceği, kuşlar, kelebekler, öyle yaşardık. Her şey kaliteli ancak muayyen miktarlarda olsun, aşırı hiçbir şey olmasın fikri hakimdi her zaman” diyen Semahat Arsel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunda tanık olduğu vefatına dair de şu ifadeleri kullandı: “O kadar içim yanmıştı ki… Biz Atatürk'ün sevgisi ve kurtarıcı imajıyla büyütülmüştük. Öyle bir kuvveti, öyle bir insanı kaybetmek çok acı. Hayatımın ilk acısıydı, çok acı gelmişti. İstanbul'da ve Ankara'da büyük törenler oldu, sokaklarda insanlar günlerce ağlaştı.”



