Venezuela’da yaşanan siyasi gelişmelerin ardından petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik süreçte küresel emtia ticaret şirketleri ön plana çıktı. Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkede, ABD’li enerji devleri temkinli bir duruş sergilerken, Vitol ve Trafigura ilk anlaşmaları yapan şirketler oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından ele geçirilmesinin ardından Venezuela’nın ağır hasar alan petrol sektörünün hızla ayağa kaldırılacağını açıklamıştı. Trump, ABD’li enerji şirketlerinin ülkede milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını belirtirken, bu kapsamda Beyaz Saray’da üst düzey petrol yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yönetimin, Venezuela’nın petrol üretimini artırmaya yönelik uzun vadeli ve kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı da kamuoyuna yansıdı.

Ancak sahadaki ilk somut adımlar, ABD’li büyük petrol şirketlerinden değil, Hollanda merkezli Vitol ile Singapur merkezli Trafigura’dan geldi. Reuters’a konuşan sektör kaynaklarına göre, ABD yönetimi Venezuela’nın petrol ihracatını kısa sürede yeniden başlatmak amacıyla bu iki ticaret devini tercih etti. Elde edilecek gelirin, ABD gözetiminde yürütülecek ihracat süreci aracılığıyla Caracas’taki geçici yönetimin finansmanında kullanılması hedefleniyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Venezuela ham petrolünün ilk varillerinin “rekor hızda” güvence altına alındığı belirtilirken, bu gelişmenin hem Amerikan halkı hem de Venezuela açısından olumlu sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

PETROL SATIŞI İÇİN GENİŞ KAPSAMLI PLAN

Washington ve Caracas yönetimleri, yaptırımlar nedeniyle gemilerde ve depolarda bekleyen Venezuela petrolünün satışı için kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede, ABD’li rafineriler ve farklı alıcılara yüksek miktarda ham petrol sevk edilmesi planlanıyor.

Vitol ve Trafigura, Venezuela petrolünün müzakere edilmesi ve ihracatı için ön izin niteliğinde özel lisanslar aldı. Trafigura’nın ilk petrol yüklemesini kısa süre içinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Şirketlerin, güçlü küresel lojistik ağları, tanker filoları ve karmaşık ticari operasyonları yönetme kabiliyetleri sayesinde sürece hız kazandırdığı değerlendiriliyor.

ABD’Lİ PETROL DEVLERİ NEDEN TEMKİNLİ?

Kaynaklara göre, ABD’li büyük petrol şirketleri kredi koşulları, hukuki belirsizlikler ve uyum süreçleri nedeniyle ilk aşamada sürece mesafeli yaklaştı. Venezuela’nın yüksek dış borcu ve geçmişte yaşanan kamulaştırmalar, şirketlerin risk algısını artıran başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ABD yönetimi ise ticaret şirketlerine, petrol satışından elde edilecek gelirlerin ABD Hazine Bakanlığı kontrolündeki hesaplarda tutulacağını bildirdi. Ayrıca alacaklıların bu gelirler üzerinde hak iddia etmesini engellemek amacıyla hukuki güvence sağlandığı vurgulandı. Trump, bu kapsamda mahkemelerin ve alacaklıların Venezuela petrol gelirlerine müdahalesini önleyen bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

YATIRIM VE YENİDEN İNŞA TARTIŞMALARI

Trump yönetimi, petrol şirketlerine önceliğin yatırım ve yeniden inşa süreci olması gerektiğini, borçların ise daha sonraki aşamalarda ele alınacağını iletti. Buna karşın ABD’li şirketler, yaptırımlarla bağlantılı riskler, tanker ve sigorta sorunları ile küresel yatırımlarını da dikkate alarak kısa vadeli petrol ticaretine temkinli yaklaştı.

Öte yandan Çin, ABD’nin Venezuela’daki adımlarına sert tepki gösterirken, Çinli rafinerilerin uzun süredir Venezuela petrolünün en büyük alıcıları arasında yer aldığı biliniyor. İlk aşamada ihracata konu olması planlanan petrolün önemli bir bölümünün Çin’e yönlendirilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

“VENEZUELA YATIRIM YAPILABİLİR DEĞİL”

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Exxon CEO’su Darren Woods, Venezuela’yı “yatırım yapılabilir olmayan” bir ülke olarak tanımladı. Woods, güvenlik garantileri sağlanmadan ve hidrokarbon mevzuatında kapsamlı reformlar yapılmadan ülkeye geri dönmeyeceklerini dile getirdi. Trump ise bu açıklamadan rahatsızlık duyduğunu belirterek, Exxon’un Venezuela’daki olası yatırımlarını engelleyebileceğini söyledi.

Yeni anlaşmalar kapsamında Vitol ve Trafigura’nın, Venezuela’nın ağır petrolünün ihraç edilebilmesi için gerekli olan daha hafif petrol türlerini de ülkeye tedarik etmesi bekleniyor. Vitol’ün bu çerçevede ilk yakıt sevkiyatını hafta sonu itibarıyla gerçekleştirdiği belirtiliyor.