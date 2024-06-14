Veresiye alışverişe büyük ilgi var
Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Hepsiburada’nın yeni nesil yöntemi “hemen al sonra öde”yle 12 vadeli verilen krediye ilginin arttığını söyledi.
Çevrimiçi alışverişte veresiye krediye ilgi artıyor. Geçen yıl 5.5 milyon Hepsipay müşterisi veresiye kredi kullanırken bu yıl söz konusu sayı 7 milyonu aştı. Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Hepsiburada’nın yeni nesil yöntemi “hemen al sonra öde”yle 12 vadeli verilen krediye ilginin arttığını söyledi. Bayülgen, “Hepsipay bugün Hepsiburada platformu dışında 16 milyona yakın kullanıcısına anlaşmalı e-ticaret mağazalarında ödeme imkânı sunuyor. 28 e-ticaret markasının ödeme ekranlarında Hepsipay dijital cüzdanla ödeme yapılabiliyor. Müşterilerimize sunduğumuz vadelendirme çözümleriyle satın alım güçlerini artıyoruz” dedi.
Hepsipay, uçurtma sörfü tutkunlarının uğrak yeri Muğla Akyaka’da Hepsipay Kite School’u açtı. Burada açıklama yapan Bayülgen, dijital cüzdanların 2027’ye kadar dünya çapında e-ticaret ödemelerinin yüzde 61’ini ve satış noktası ödemelerinin ise yüzde 46’sını oluşturacağını aktardı. 2023’te dijital cüzdan işlem hacmi 9 trilyon dolar, dijital cüzdan kullanıcı sayısı 3.7 milyar oldu. 2028’e kadar işlem hacminin 16 trilyon dolar, kullanıcı sayısının ise 5.4 milyar kişiye çıkacağı tahmin ediliyor.
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