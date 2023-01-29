Vergi borcuna en sadık şehir yine Kocaeli

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:00

Yaklaşan genel seçim sürecinde vergi, prim, ceza gibi kamuya olan borçların yapılandırılması (affı) bir kez daha Türkiye’nin gündemini işgal ederken, geçen yıl özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle bütçede patlama yapan vergi gelirlerinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle il bazında açıklanan sonuçlar, vergi ödeme alışkanlıkları konusunda da önemli ipuçları veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılıyla ilgili genel bütçe vergi gelirleri verilerine göre geçen yıl 2021 yılına kıyasla yüzde 94 artışla 2 trilyon 906 milyar liralık vergi tahakkuk ettirilirken bunun yüzde 102 artışla 2 trilyon 353 milyar lirası tahsil edildi. Buna göre tahsilat oranı yüzde 81 oldu. Bu oran 2021’de yüzde 77.8, 2020’de yüzde 77.4, 2019’da yüzde 77.8 ve 2018’de yüzde 78.7 idi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Yine verilere göre tahsilat oranının en yüksek olduğu il yüzde 93.7 ile Kocaeli oldu. Yüzde 115 artışla 237 milyar liralık tahsilat yapılan Kocaeli’nin toplam vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 10.07. Tahsilat oranında bu ili yüzde 89.4 ile Zonguldak, yüzde 89.5 ile Mersin, yüzde 87.6 ile Çanakkale ve yüzde 86.3 ile İstanbul izledi. Toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 45.6 olan İstanbul’da geçen yıl yüzde 107 artışla 1 trilyon 74 milyar lira vergi tahsil edildi.

Tahsilat oranının en düşük olduğu il ise yüzde 33.8 ile Mardin oldu. Bu ilin toplam vergi tahsilatındaki payı ise 1.4 milyar lira ile yüzde 0.06. Tahsilat oran düşük olan ve ilk beşte yer alan diğer iller de şöyle: Yüzde 42.8 ile Şırnak, yüzde 44.3 ile Yozgat, yüzde 51.9 ile Hakkâri ve yüzde 56.5 ile Kırıkkale.