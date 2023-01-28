Vergi affı Meclis'e geldi: Peşin ödeyene yüzde 90 indirim
AKP’nin “seçim müjdesi” olan yapılandırmaya ilişkin kanun TBMM’ye sunuldu. Teklif, vergi, prim, ceza gibi borçları içeriyor. 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvurulacak. Peşin ödeme halinde yurtiçi ÜFE oranından yüzde 90 indirim uygulanacak.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, vergi, prim, ceza gibi borçlarla ilgili yeniden yapılandırmayı içeren ilgili kanun teklifinin tamamlandığını ve Meclis’e sunulduğunu açıkladı.
Teklif, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) 31 Aralık 2022’ye kadar oluşmuş borçların yapılandırılmasını kapsıyor.
30 NISAN’A DİKKAT
“Yurtiçi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz” diyen Elitaş şu bilgileri verdi:
- Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek.
- Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler kapsam dışında. 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvurulacak ve yapılandırılan tutarlar peşin veya taksitle ödenecek.
- Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurtiçi ÜFE oranından yüzde 90 indirim olacak.
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