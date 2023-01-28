Vergi affı Meclis'e geldi: Peşin ödeyene yüzde 90 indirim

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:00

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, vergi, prim, ceza gibi borçlarla ilgili yeniden yapılandırmayı içeren ilgili kanun teklifinin tamamlandığını ve Meclis’e sunulduğunu açıkladı.

Teklif, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) 31 Aralık 2022’ye kadar oluşmuş borçların yapılandırılmasını kapsıyor.

30 NISAN’A DİKKAT

“Yurtiçi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz” diyen Elitaş şu bilgileri verdi: