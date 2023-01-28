Rus asıllı milyarder Aleksandr Gerko, İngiltere'nin en büyük vergi mükellefi seçildi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:29

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:29

Rusya doğumlu bir iş insanı, İngiltere'nin en büyük vergi mükellefi seçildi.

2016 yılında İngiliz vatandaşlığına geçen Aleksandr Gerko, aralarında yazar JK Rowling ve Gymshark CEO'su Ben Francis'in de bulunduğu 100'den fazla kişiyi geride bırakarak bu unvana sahip oldu.

Bu, Gerko'nun listeye ilk girişi olmadığı, üst üste ikinci kez birinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Gerko, 5 milyar dolarlık bir servet edinmesine yardımcı olan robot ticaret şirketi XTX Markets sayesinde 2023 listesinin başında yer aldı.

Listeyi derleyen Robert Watts, "Bu adam Rusya'nın en büyük servet yaratıcılarından biri olabilirdi, bunun yerine istihdam yaratıyor ve vergisini burada ödüyor. Süper zenginleri Londra'ya çekmek her zaman kamu maliyesi için kâr getirmez. Onun durumunda kesinlikle öyle oldu" dedi.

RUS VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKTI

Gerko'nun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 2022 sonunda Rus vatandaşlığından çıktığı belirtildi.

Gerko, daha sonra Kiev ya da Lviv'de inşa edilecek yeni bir matematik araştırma merkezini finanse etmek üzere 1 milyon sterlinden fazla bağışta bulundu.

Gerko, "Uluslararası Matematik Merkezi, Ukraynalı araştırmacıların dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapmasına ve ülkenin matematik alanındaki olağanüstü geleneğini paylaşmasına yardımcı olacaktır... Merkezin özgür ve barışçıl bir Ukrayna'da yakında kapılarını açmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.