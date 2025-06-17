Vergi denetimlerinde yeni dönem: AKP’den zam ve kadro hamlesi

AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni ekonomi teklifinde, vergi denetimi yapan memurların ek ödeneklerinde artış öngörülüyor. Ayrıca bu görevde çalışacak personel sayısının da artırılması planlanıyor.

Teklife göre, vergi toplamak amacıyla fazla mesai yapan ve daire dışında görevli olan memurların ek ödeneği yüzde 87,5 oranında artırılacak. Mevcut katsayıya göre saatlik ödeme 145 liradan 275 liraya çıkacak. Bu tutarın temmuz ayındaki memur zammı ile birlikte yeniden güncellenmesi bekleniyor.

PERSONEL SAYISINDA İKİ KAT ARTIŞ HEDEFLENİYOR

Mevcut yasada, Gelir İdaresi Başkanlığı kadrosundaki personelin en fazla yüzde 20’si bu ödenekten yararlanabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu oran yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece hem denetim etkinliği artacak hem de daha fazla personelin teşvik edilmesi sağlanacak.

NEDEN EK ÖDENEK VE KADRO ARTIŞI YAPILACAK?

Teklifin gerekçesinde, vergi kaybının önlenmesi amacıyla yaygın ve yoğun denetim yapılmasının hedeflendiği bunun için daha fazla memura ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Ayrıca denetim görevindeki personelin, görev sırasında kurum yemekhanesinden yararlanamadığı için dışarıdan yemek temin etmek zorunda kaldığı ve bu nedenle ödeneğin artırıldığı belirtildi.