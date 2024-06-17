Vergi furyasında sıra, ölüm tehlikesi altında çalışan esnaf kuryelere geldi: Koşullar ‘vergiyle’ ağırlaşacak

Yayınlanma: 17.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.06.2024 - 04:00

Şirket bünyesinde sigortalı çalışan motokuryeler için bir değişiklik söz konusu olmasa da “esnaf kurye” modeliyle çalışan motokuryelere yeni vergi paketiyle yüzde 15 vergi gelmesi bekleniyor.

Bayram sonrasında Meclis’e gelecek yeni torba yasa ile birlikte yıllık kazancı 3 milyon TL’nin altında olan motokuryelerden yüzde 15 oranındaki vergiyi bankalar tahsil edecek. Uzmanlar ise “esnaf kurye” çalışma modeliyle şirketlerin birçok sorumluluğu üzerinden attığını ve bu modelle birlikte emekçilerin örgütlenmesinin engellediğini ifade ediyor.

Vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkat çeken Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Genel Başkanı Kenan Öztürk, “Motokuryeler günde 12-14 saat ve hafta sonu izinsiz bir şekilde çalışmak zorunda kalıyor. Bu yoğunlukta çalışmadıklarında ise ellerine asgari ücret kadar bile bir ücret geçmiyor” dedi.

Uzun ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle motokuryelerin iş kazası tehlikesinin arttığını söyleyen Öztürk, “Emekçiler geçim sıkıntısı nedeniyle Bağ-Kur ücretlerini bile yatıramıyor. Bu getirilen ek vergiyle beraber emekçiler daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Ülkedeki açlık ve yoksulluk giderek derinleşirken bunun sorumluları emekçilermiş gibi ‘kimden ne kadar vergi alabiliriz?’ diye düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

‘SORUMLULUKTAN KAÇIYOR’

Vergi sistemi hayata geçerse şirketlerin hakedişleri çalışan yerine bankaya ödeyeceğini belirten Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Genel Başkanı Kubilay Çelik ise “Banka da yüzde 15’lik vergiyi keserek ücreti kuryelerin hesabına yatıracak. Bunu motokuryeler ‘işçi’ olarak çalışmadığı için yapabiliyorlar. Bir şirkette çalışan kuryeler için böyle bir uygulama olmayacak” dedi.

“Esnaf kurye” modeliyle şirketlerin tüm sorumlulukları üzerinden attığını söyleyen Çelik, “Motokuryeler iş yetiştirme telaşı nedeniyle trafik kazalarında yaşamlarını yitiriyor. İktidar ise bunun önünde geçip emekçinin çalışma koşullarını iyileştirmek yerine ‘Onlardan daha fazla ne alabiliriz?’ düşüncesinin peşine gidiyor” ifadelerini kullandı.

