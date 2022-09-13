Vergi indirimi bitti, akaryakıt pahalandı

13 Eylül 2022 Salı, 07:00

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), yüksek enerji fiyatları nedeniyle akaryakıtta bu yılın haziran-ağustos döneminde uygulanan vergi indiriminin sona ermesinin etkilerine ilişkin raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin eylülde sona ermesinin ardından Almanya’da sürücüler daha yüksek benzin ve dizel fiyatları ile karşı karşıya kalmaya başladı.

ORTALAMA MOTORİN FİYATI 2,16 AVRO

Almanya’da 5 Eylülde, motorinin ortalama fiyatı 2,16 avro olurken, benzin 2,07 avrodan satıldı. Böylece vergi indirimin sona ermesinin ardından ülkede akaryakıt, komşu AB ülkelerinden daha pahalı hale geldi.

Polonya'daki araç sahipleri, benzinin litresi için 1,38 avro ve motorinin litresi için 1,61 avro ödeyerek daha ucuza yakıt tedariki sağlayabildi.

Fransa’da 5 Eylül’de benzinin litresi 1,62 avro olurken motorinin litresi 1,79 avrodan satıldı. Avusturya’da ise benzinin litre satış fiyatı 1,74 avro, motorinin ise 1,90 avro olarak gerçekleşti.