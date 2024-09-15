Vergi uzmanı hesapladı: 1 paket sigaranın kaç TL'si vergiden oluşuyor?

Sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi. Paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı. Buna göre vergi uzmanı Ozan Bingöl, hesaplamalarda bulundu.

Vergi uzmanı hesapladı: 1 paket sigaranın kaç TL'si vergiden oluşuyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 18:03

Sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

VERGİ UZMANI HESAPLADI

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir paket sigaranın kaç TL'sinin vergiden oluştuğunu hesapladı.

Bingöl'ün hesabı şu şekilde yer aldı:

"Dün yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra;

-Satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın 51,85’si

-Satış fiyatı 70 TL olan bir paket sigaranın 56,91’si

-Satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın 63,93’si vergilerden oluşmaktadır."


Etiketler: #Sigara #maktu vergi #Ozan Bingöl

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