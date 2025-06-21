Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: Ne kadar vergi ödüyoruz?

Türkiye cumartesi sabahına akaryakıt zammı ile uyandı.
Pompa fiyatlarına yansıyan vergi yeniden tartışma konusu oldu.
55,55 TL OLAN MOTORİNİN 20,48 TL'Sİ VERGİ
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, pompaya yansıyan vergiyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:
"Son gelen zam ile birlikte Ankara’da motorinin litre fiyatı 55,55 TL oldu.
Böylece;
-55,55 TL olan motorinin 20,48 TL’si vergilerden (ÖTV+KDV) oluşmaktadır.
Örneğin;
-60 litrelik 2.104 TL’ye dolan bir depo motorin için 1.229 lira da vergi ödeyip 3.333 TL’ye almış olacağız."