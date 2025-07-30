Verilen söz geri çekildi: İşçiye enflasyon zammı rafa kalktı

Alınan bilgiye göre kamu sözleşmesinde geçtiğimiz günlerdeki görüşmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi tarafına birinci altı ay için yüzde 24, diğer altı aylar için de gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif etti. Bu teklife göre ikinci altı ayda gerçekleşen enflasyon yani yüzde 16.67 oranında zam yapılması gerekiyordu. İşçi tarafı “değerlendirelim” dedi. Türk-İş’in kendi içerisindeki görüşmelerde teklife “evet” denilmesi kararlaştırıldı. Çalışma Bakanlığı’ndaki görüşmelerde mutabakata varıldı.

METİNLER HAZIRDI

Anlaşma metinleri bile hazırlandı. İşçi tarafı imza atmaya hazırdı. Ancak son anda dikkat çeken bir gelişme oldu. Verilen arada hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bizzat verdiği teklifi apar topar geri çekti. İşçi tarafı şaşkınlık yaşadı. Hükümet, ikinci altı ay için yüzde 16.67 yerine bu kez yüzde 10-11 oranında zam önerdi. “Aradaki yüzde 5.67’lik fark ne olacak” diyen Türk-İş, bakanın söz verdiği teklifin düşürülmesine karşı çıktı.

‘DEVLET SÖZÜNDEN VAZGEÇER Mİ ?’

Türk-İş yönetimi, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Devletin bakanı söz verdi. Devlet sözünden vazgeçer mi ? İkinci altı ay için yüzde 16.67 oranına sıcak bakıyorduk. Ancak bu teklif geri çekildi. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri sık sık ‘emekçileri enflasyona ezdirmedik” demiyor mu ? Peki ‘gerçekleşen enflasyon’ oranında bile zam verilmeyecekse işçi enflasyona ezdirilmiş olmuyor mu ? Gerçekleşen enflasyon yüzde 16.67. Teklif edilen ise yüzde 10-11. Aradaki enflasyon kaybı ne olacak ? İşçi enflasyona ezdiriliyor. Yazık, günah” diyerek tepkisini dile getirdi.

Türk-İş, işçinin sabrının taştığına işaret etti. İşçi tarafına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği teklife, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşı çıktı. Türk-İş yönetimi, işçilerin “kuru soğan yeriz greve devam ederiz, aç kalırız devam ederiz” dediklerine işaret etti.

ATALAY AÇIKLAYACAK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, cuma ve cumartesi günü greve çıkacak olan maden işçileriyle birlikte bugün basın açıklaması yapacak. Atalay’ın bu açıklama sırasında hükümetin verdiği ancak sonra geri çektiği teklife ilişkin belgeleri de açıklaması bekleniyor. Madenciler cuma günü Eti Maden’e bağlı işyerlerinde, cumartesi günü de Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı madenlerde greve çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu grevler öncesinde hükümetin “grev erteleme” kararı alabileceğine de dikkat çekiliyor.

Hükümet daha önce birçok kez grevleri ertelemişti. Grev erteleme kararı ise aslında “grevin yasaklanması” anlamına geliyor. Çünkü 60 günlük süre içerisinde anlaşma sağlanamazsa süreç hakem kuruluna taşınıyor. Hakemin verdiği kararlar da kesin nitelik taşıyor.

HÜKÜMETTEN ORANSAL ZAM TEKLİFİ

Toplu sözleşmede dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Hükümet yeni bir teklif sundu. Buna göre ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördündü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi. Böylece hükümet üçüncü ve dördüncü altı aylar için “gerçekleşen enflasyon” yerine oransal zam teklif etmiş oldu.