Veriler açıklandı: Haziran ayı zam şampiyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Haziran ayına ait İstanbul perakende fiyatlarındaki en fazla artış ve azalış gösteren ürünleri açıkladı. İTO verilerine göre, İstanbul’da enflasyon Haziran ayında aylık yüzde 1,77, yıllık ise 44,38 seviyesinde gerçekleşti. İndekste yer alan 336 ana üründen 180’inin fiyatı yükselirken, 46 ürünün fiyatında düşüş yaşandı.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Haziran ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında kiraz yüzde 44,29 ile ilk sırada yer aldı. Kirazı yüzde 41,37 ile limon ve yüzde 25,86 ile deniz ve havuz kıyafetleri izledi. Ulaştırma harcamaları grubunda ise uçak bileti yüzde 13,50, günlük araba kiralama ücreti yüzde 11,30 arttı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde meyve suyu fiyatı yüzde 10,02 yükseldi.

HAZİRAN AYINDA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN ÜRÜNLER

Fiyatı en çok düşen ürünler arasında karpuz yüzde 31,51 ile en fazla gerileyen ürün oldu. Taze fasulye yüzde 26,60, sarımsak yüzde 16,25 değer kaybetti. Eğlence ve kültür harcamalarında yer alan edebi kitap fiyatları yüzde 15,01 düştü. Kuru soğan fiyatı yüzde 11,64, yumurta fiyatı ise yüzde 10,15 azaldı.