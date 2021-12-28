Veriler Bakan Nebati'yi yalanladı: Döviz mevduatlarından TL'ye geçiş olmadı

28 Aralık 2021 Salı, 12:40

BDDK verilerine göre, yabancı para gerçek kişi mevduatı geçen hafta geçen hafta Pazartesi günü 163.5 milyar dolar, salı ve çarşamba günü 163.7 milyar dolar oldu. Veriler haftanın ilk 3 gününde lokal döviz mevduatlarından TL'ye geçiş olmadığını gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün A Haber A Para ortak yayınında, "O gece dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar" dedi. Benzer açıklamalar bankalar birliğinden de gelmişti.

Öte yandan bugün açıklanan ve geçen hafta perşembe gününe ait yabancı para gerçek kişi mevduatı verileri ise ilgili mevduatlarda yaklaşık 500 milyon dolar düşüşle 163.2 milyar dolara gerilemeye işaret ediyor.

SAYILARI SINIRLI

Reuters'a bilgi veren bankacılık kaynakları şu ana kadar kur korumalı TL hesaplara döviz hesaplarını bozdurarak geçenlerin sayılarının sınırlı olduğunu, yeni ürün kullanımının büyük bölümünün TL mevduatlardan kaynaklandığını, vadede ise 3 ay yoğunlaşması gördüklerini söylediler.

TCMB'NİN REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar büyük bölümü haftanın ilk iki gününde olmak üzere TCMB'nin swap hariç net uluslararası rezervinin geçen hafta yaklaşık 8 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 17-18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

Bankacılar Cuma günü rezervlerde 1 milyar dolar civarında artış hesaplarken bunun "açıklanmayan dolaylı müdahalenin durduğu" olarak yorumladılar. Bankacılara göre TCMB rezervlerindeki sert düşüşler sonrası geçen hafta Cuma günü yaşanan artış dövizden TL'ye dönen mevduatın ya da reeskont kredi dönüşünün yansıması olabilir.

Nebati'ye göre ayrıca kurda görülen 18.4 tarihi rekoru bir "köpük" ve köpüğün tamamı ortadan kalkmadı. Nebati geçen hafta "Köpük daha tam gitmedi gitmeye başladı bir yere doğru gidiyoruz" dedi ve bir para biriminin bir diğer para birimine göre enflasyon farkı kadar değer değişimi yaşaması gerektiğini söylemişti.

Nebati ayrıca yakın zamanda piyasayı oldukça şaşırtacak yeni bir tedbir paketi açıklayacaklarını da geçen hafta söylemişti. Piyasalar açıklanacak yeni tedbirleri yakından izleyecekler.

10 MİLYAR DOLARIN ALTINA DÜŞECEK

TCMB verilerine göre bankanın net rezerleri önceki hafta 21 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi. Bankacılar geçen haftaki düşüşü dün akşam itibarıyla artık öncü verilerden daha net hesaplayabiliyor. Reuters'ın hesaplarına başvurduğu toplam 3 bankacı TCMB net rezervlerinin 12 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşeceğini hesaplıyorlar.

YÜZDE 80'E ULAŞAN DEĞER KAZANCI YAŞADI

Dolar/TL geçen hafta 18.4 seviyesine kadar yükseldikten sonra tarihi bir düşüş gerçekleştirdi. TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa sürede yüzde 80'e ulaşan değer kazancı yaşadı. Bu kazançların bir kısmı bu hafta itibarıyla geri verildi ancak yine de kur 12 seviyesinin altında işlem görüyor.

TL'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 36

TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp yüzde 56'dan yüzde 36 civarına kadar gerilemiş durumda.