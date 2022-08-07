Alım gücü düştü, meslek değerlendi: Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
Malatya’da vatandaşlar yüksek ayakkabı fiyatları nedeniyle yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettiriyor. Ayakkabı tamircisi Nurullah Budan, “İnsanlar ayakkabıları yırtılınca hemen yenisini alıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Önceden yüz lira olan ayakkabı şimdi çok pahalandı. Şimdi 300 liradan aşağı ayakkabı yok. O yüzden eskiye bir dönüş var. Vatandaşlar 2-3 sene duran eski ayakkabılarını tamir ettirmeye getiriyor” dedi.
Günümüzde birçok meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, alım gücünün düşmesi, enflasyon artışı sonrası yurttaşların ekonomik anlamda zorlanmaları nedeniyle bazı mesleklerle olan ilgi daha da artmaya başladı. Ekonomideki dalgalanma ve alım gücünün düşmesi sonrası en büyük ilgiyi şu sıralar ayakkabı tamircileri görüyor. Yüksek fiyat nedeniyle yeni ayakkabı almakta zorlanan vatandaşlar, bu tercihi çocuklarından yana kullanırken, kendilerinin giydiği eski ayakkabıları ise ayakkabı tamircilerinde onararak kullanmaya devam ediyor.
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