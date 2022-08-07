Alım gücü düştü, meslek değerlendi: Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu

07 Ağustos 2022 Pazar, 18:24

Günümüzde birçok meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, alım gücünün düşmesi, enflasyon artışı sonrası yurttaşların ekonomik anlamda zorlanmaları nedeniyle bazı mesleklerle olan ilgi daha da artmaya başladı. Ekonomideki dalgalanma ve alım gücünün düşmesi sonrası en büyük ilgiyi şu sıralar ayakkabı tamircileri görüyor. Yüksek fiyat nedeniyle yeni ayakkabı almakta zorlanan vatandaşlar, bu tercihi çocuklarından yana kullanırken, kendilerinin giydiği eski ayakkabıları ise ayakkabı tamircilerinde onararak kullanmaya devam ediyor.