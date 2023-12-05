Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Uzman ekonomistten kritik uyarı: ‘İşsizlik artacak’

05 Aralık 2023 Salı, 16:58

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken ekonomist Tunç Şatıroğlu, Cumhuriyet TV’de yaptığı açıklamada gram altının 2 bin 400 ONS’u göreceğini ifade etti. Şatıroğlu, altının şubat ayına kadar yükselişte olacağını dile getirdi.