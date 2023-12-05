Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Uzman ekonomistten kritik uyarı: ‘İşsizlik artacak’
En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına ilgi sürüyor. Yatırımcıların gözü gram altındaki hızlı yükselişte. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken ekonomist Tunç Şatıroğlu, Cumhuriyet TV’de yaptığı açıklamada gram altının 2 bin 400 ONS’u göreceğini ifade etti. Şatıroğlu, altının şubat ayına kadar yükselişte olacağını dile getirdi.
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