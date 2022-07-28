CHP'den Erdoğan'a fındık çağrısı: 'Bari bu kez üreticinin hakkını yemeyin'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hafta sonu Ordu’ya gelerek fındık fiyatlarını açıklayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Torun, “Ordu’ya geldiğinizde, kürsüden masallar anlatıp sarayınıza dönmeyin. Fındıkta 4 doların altındaki bir fiyatı kabul etmiyoruz. Bu fiyat üreticinin hakkıdır, sakın ola ki üreticinin hakkını yemeyin” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık fiyatlarını açıklayacağını duyurduğu Ordu ziyareti öncesinde, uyarılarda bulundu. Torun 'Bari bu kez üreticinin hakkını yemeyin' dediği konuşmasının tamamında şu ifadelere yer verdi:
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