CHP'den Erdoğan'a fındık çağrısı: 'Bari bu kez üreticinin hakkını yemeyin'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:13

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık fiyatlarını açıklayacağını duyurduğu Ordu ziyareti öncesinde, uyarılarda bulundu. Torun 'Bari bu kez üreticinin hakkını yemeyin' dediği konuşmasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

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