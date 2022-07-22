Çiftçiler artan mailyetlerden yakındı: 'Devletten tam teşekküllü bir destek alamıyoruz'
CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın, Mamak’ta hasat yapılan tarlalarda üreticilerin sorunlarını dinledi. Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınan bir çiftçi, “Şu an hayvancılığı ve çiftçiliği yapamaz hale geldik. Mazot alamıyoruz. Verim yüksek değil, gübre çok pahalı olduğundan zorlu şartlar altında ekim yaptık. Hayvanlarımızı satma aşamasına geldik. Yetiştiriciliği bırakmak üzereyiz, yapamıyoruz. Hizmet bulamıyoruz. Devletten tam teşekküllü bir destek alamıyoruz” dedi.
CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın’dan oluşan CHP heyeti, Mamak’ın Kutludüğün, Ortaköy ve Bayındır mahallelerinin hasat yapılan tarlalarında çiftçilerin sorunlarını dinledi. CHP’li heyetin ziyaret ettiği bir çiftçi şu sözlerle isyan etti:
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