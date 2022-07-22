Çiftçiler artan mailyetlerden yakındı: 'Devletten tam teşekküllü bir destek alamıyoruz'

22 Temmuz 2022 Cuma, 18:16

CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın’dan oluşan CHP heyeti, Mamak’ın Kutludüğün, Ortaköy ve Bayındır mahallelerinin hasat yapılan tarlalarında çiftçilerin sorunlarını dinledi. CHP’li heyetin ziyaret ettiği bir çiftçi şu sözlerle isyan etti:

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