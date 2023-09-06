Ekonomist Kozanoğlu 'Orta Vadeli Programı' anlattı: ‘Bir tarz kemer sıkma politikası’
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin 'hedef ve politikaların' yer aldığı Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Programın ayrıntılarını Ekonomist Hayri Kozanoğlu, Cumhuriyet TV’ye anlattı.
Hükümetin büyüme, işsizlik, enflasyon ve dolar/TL kuru tahminlerinin yer aldığı Orta Vadeli Program, bugün açıklandı. Programa ilişkin Cumhuriyet TV’de konuşan Ekonomist Hayri Kozanoğlu bu programın ‘bir tarz kemer sıkma politikası’ olduğunu ifade etti. Kozanoğlu, ortalama enflasyona göre dar gelirli yurttaşın enflasyonunun 15 puan yukarıda olduğunu açıkladı.
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