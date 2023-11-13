Emeklilere yapılacak zammı SGK Uzmanı Ali Tezel rakam vererek açıkladı: ‘Eğer yeni bir kanun çıkmazsa...’

13 Kasım 2023 Pazartesi, 17:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" iddialarının ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024 zammına çevrildi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, 2024 yılında emekliye yapılacak zamma ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Tezel, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40 zam yapılacak” açıklamasında bulundu.