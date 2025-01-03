Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı! Cumhuriyet gazetesi yazarı Nergis Şimşek memur ve emeklinin maaş zamlarını kalem kalem hesapladı

03 Ocak 2025 Cuma, 16:30

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Nergis Şimşek’in değerlendirmesine göre, TÜİK'in açıkladığı rakamlar birçok kesim tarafından "hissedilen enflasyonun gerisinde" olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ENAG tarafından açıklanan daha yüksek enflasyon oranlarına dikkat çekiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı %15,75 olarak hesaplandı. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 itibarıyla maaşlarının %15,75 oranında artacağı anlamına geliyor.

Örneğin, 2008 Ekim öncesi emekli olanlar için en düşük emekli maaşı 14.178 TL'den 16.411 TL'ye yükselecek. Ancak 2008 Ekim sonrası emekli olanlar için bu artış kök aylık üzerinden yapılacağı için bazı emekliler, 12.500 TL olan alt sınır maaşını almaya devam edecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI DAHA DÜŞÜK

Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, enflasyon farkı ve belirlenen zam oranlarının toplamıyla hesaplanıyor. 2024 Temmuz-Aralık dönemindeki %15,75’lik enflasyon oranından toplu sözleşmede belirlenen %10’luk zam çıkarıldığında, memur emeklilerine %5,22 oranında bir enflasyon farkı doğuyor.

2025 Ocak ayında memurlar %6 zam alacak. Böylece toplam zam oranı %11,53 olarak belirlenmiş oldu. Örneğin, emekli bir genel müdürün maaşı %11,53 oranında artarak 58.772 TL’den 65.548 TL’ye yükselecek.

ALT SINIR MAAŞ VE REFAH PAYI TARTIŞMALARI

Kamuoyunda ve emeklilerde soru işareti yaratan bir diğer konu başlığı ise kök maaş sınırı. Bir düzenleme gelmemesi halinde kök maaşı 10 bin 383 TL'nin altında olan emekliler, verilecek zamdan faydalanamayacak. Böyle bir durumda en düşük emekli maaşı olarak iktidar tarafından diğer kök maaşlarla birleştirilen 12 bin 500 TL'yi almaya devam edecekler. Refah payı konusunda ise seçim dönemleri dışında bu tür artışların yapılmasının mevcut ekonomik program çerçevesinde pek mümkün olmadığı ifade ediliyor.

HİSSEDİLEN ENFLASYON VE GEÇİM SIKINTISI

Nergis Şimşek, açıklanan rakamların halkın hissedilen enflasyonu ile örtüşmediğini ve geçim sıkıntısının giderek arttığını vurguladı. Özellikle temel gıda ve barınma gibi zorunlu harcamalarda yaşanan fiyat artışlarının, TÜİK verilerinde yeterince yansıtılmadığını belirtti.