Sinoplu kasap: "Bu sene kurban kesen insan sayısı oldukça az"

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:10

Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı bu yıl kurban kesimlerine de yansıdı. Sinoplu kasap İbrahim Arslan, geçen yıl ve bu yılın Kurban Bayramı’nı karşılaştırdı. Arslan, şöyle konuştu:

“Geçen sene ile bu seneki Kurban Bayramı arasında yüzde 50 fark var. Yani biz kasap olarak çektiğimiz etlerden göz önünde bulundurursak yarı yarıya düşük. Fiyatlardan etkisi var tabi bunun. Satıcılar açısından durumu bilmiyorum. Ama hayvan yetiştiremediklerini duydum. Bu sene kurban kesen insan sayısı oldukça az. Geçen seneki kadar bu sene rağbet olmadı. Kesen sayının düşmesinin sebebi ise fiyatlar. Yüzde 80 oranında fiyatlar değişti. Biz geçen sene Kurban Bayramı'nda çektiğimiz etin bu sene yarısı kadar çektik. Bu sene 2 günde bitirdik. Geçen sene 1 hafta boyunca bitirmiştik. Bu sene hiç öyle bir şey olmadı. Yoğunluk yok" dedi.