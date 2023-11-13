Yatırımıncıya uzmanından kritik uyarı: ‘Altın 2 binin üzerine çıkabilir’

13 Kasım 2023 Pazartesi, 17:40

Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok altın tercih ediliyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 1850 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın fiyatı ise 3 bin TL’yi aştı.

Yatırımcıların izlemesi gereken yol haritasına ilişkin altın ve piyasa uzmanı Şirin Sarı, Cumhuriyet TV’ye konuştu. Sarı, altının ilk akla gelen yatırım aracı olduğunun altını çizdi.