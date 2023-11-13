Yatırımıncıya uzmanından kritik uyarı: ‘Altın 2 binin üzerine çıkabilir’
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, kuyumcularda kesme altın satışı artmaya başladı. Bozdururken zarar etmek istemeyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları altın ve piyasa uzmanı Şirin Sarı, Cumhuriyet TV’ye anlattı. Sarı, “2023’te altın alımında rekor kırılması bekleniyor” dedi.
Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok altın tercih ediliyor. Yurt içinde gram altın fiyatı 1850 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın fiyatı ise 3 bin TL’yi aştı.
Yatırımcıların izlemesi gereken yol haritasına ilişkin altın ve piyasa uzmanı Şirin Sarı, Cumhuriyet TV’ye konuştu. Sarı, altının ilk akla gelen yatırım aracı olduğunun altını çizdi.
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