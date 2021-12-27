VİOP'ta dolar değişikliği
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksinde kullanılan 'k' değerinde değişiklik yapıldı.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 Endeks ve Dolar/TL vadelerarası strateji emirlerinin alt ve üst fiyat limitlerinin hesaplamasında kullanılan k değerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 Endeks ve dolar/TL vadelerarası strateji emirlerinin alt ve üst fiyat limitlerinin hesaplamasında kullanılan k değeri 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında, BIST 30 emirleri için 6,5'ten 26'ya, dolar/TL vadelerarası emirlerler için 0,05'ten 0,20'ye çıkarıldı.
YUKARI ADIM KURALI DEVAM EDECEK
Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.
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