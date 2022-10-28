VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

28 Ekim 2022 Cuma, 10:11

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında, 4.267,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 değer kaybıyla 4.275,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 4.269,75 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, açıklanan 3. çeyrek bilançoları ve yoğun veri akışıyla karışık seyrettiğini söyledi.

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda artan hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydeden analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktığını bildirdi.

FED FAİZ ARTIRACAK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor. Fed'in aralıkta yüzde 58 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 33 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün borsada yarım gün işlem gerçekleştirilecek. VİOP'ta işlemler tüm sözleşmelerde saat 12.45'te sonlanacak.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı TÜFE ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, endeks kontratında vade sonuna yaklaşılması nedeniyle pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin de artabileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 4.250 ve 4.200 seviyelerinin destek olduğunu belirten analistler, 4.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.