VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 02.10.2024 - 10:01

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 10.709,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,6 azalışla 10.758,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da kayıplarına devam ederek 10.688,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



