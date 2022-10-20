VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:57

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 4.300 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 değer kazancıyla 4.298,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ile hafta başından bu yana güçlü seyreden risk iştahının tersine döndüğünü söyledi.

DİKKATLER MERKEZDE

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, bilançoların açıklanmasıyla birlikte hisse bazlı hareketliliğin de artabileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, AB Liderler Zirvesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 4.320 ve 4.350 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 4.280 ve 4.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.