VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

21 Ekim 2022 Cuma, 11:20

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 4.309,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 değer kazancıyla 4.309,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, mevcut risklere Avrupa'da siyasi belirsizliklerin de eklenmesiyle pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 4.320 ve 4.350 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 4.280 ve 4.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.