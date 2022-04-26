VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

26 Nisan 2022 Salı, 09:37

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.815,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.810,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 2.710-2.810 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 2.794 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.810,00 puana çıktı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini kaydederek, dün New York borsasında etkisini artıran tepki alımlarının devam edip etmeyeceğinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Nisan vadeli endeks kontratında vade sonuna 4 işlem günü kaldığını anımsatan analistler, yaklaşık 416 bin açık kontratın bulunduğunu, kontrat kapatma ve taşıma işlemlerinin yanı sıra açıklanan bilançoların etkisiyle de oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının takip edileceği bilgisini vererek, teknik açıdan endeks kontratında 2.820 ve 2.850 puanın direnç, 2.790 ve 2760 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.